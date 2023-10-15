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İşgalci İsrail askerine Mc Donald's sonrası Carrefour'dan da destek! "Bu daha başlangıç" diyerek yüzlerce gıda çantası gönderdiler...

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Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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İşgalci İsrail askerine Mc Donald’s sonrası Carrefour’dan da destek! Bu daha başlangıç diyerek yüzlerce gıda çantası gönderdiler...

Gazze'de adeta Filistinlilere karşı bir soykırım suçu işleyen işgalci İsrail askerleri bölgede bulunan sivil halkı günlerdir aç ve susuz bırakıyor. Ancak diğer yandan Türkiye'de de hizmet veren şirketler işgalci İsrail askerlerine yönelik gıda yardımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Mc Donald's çok sayıda gıda malzemesini İsrail ordusuna gönderirken Carrefour da yaptığı paylaşımda orduya gıda desteği gönderdiğini açıkladı. Carrefour'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu daha başlangıç..." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

İşgalci İsrail askeri, Gazze'de binlerce Filistinli çocuğu öldürürken bölgedeki yoğun çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kara harekatına hazırlanan işgalci İsrail, hiçbir savaş kuralı tanımadan acımasızca bölgedeki sivilleri havadan yaptığı saldırılarla öldürüyor.

İŞGAL ORDUSUNA CARREFOUR DESTEĞİ

Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı" operasyonunu bahane ederek Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Carrefour işgal ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ..."

Carrefour İsrael adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Carrefour ekibinin binlerce kişisel sevkiyatı bağışladı ve bu daha başlangıç... Carrefour askerleri ve IDF askerleri özel paket hazırlamaya gönüllü olan iyi vatandaşlarla birlikte milli gayrette yer almaktan gurur duyuyorlar." ifadelerine yer verildi.

Olayın sosyal medyada yayılması sonrasında çok sayıda kullanıcı Carrefour için boykot kararı alırken firmaya tepki gösterdi.

MC DONALD'S DA DESTEK VERMİŞTİ

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.

"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"

McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.

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