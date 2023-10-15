İşgalci İsrail askerine Mc Donald's sonrası Carrefour'dan da destek! "Bu daha başlangıç" diyerek yüzlerce gıda çantası gönderdiler...

İŞGAL ORDUSUNA CARREFOUR DESTEĞİ

Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı" operasyonunu bahane ederek Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Carrefour işgal ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı.