Kılıçdaroğlu için artık yolun sonu! 3 il daha "Değişimciler"e katıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaşan Yücel, "Özgür Özel'i destekleme kararı aldım" dedi. İzmir örgütünde etkin bir güce sahip olduğu bilinen Yücel, paylaştığı mesajda, "Evvela yönetimsel anlamda bir değişim ve yenilenme gerektiği kanaatine vardım" sözüyle dikkat çekti.