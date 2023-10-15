Kılıçdaroğlu için artık yolun sonu! 3 il daha "Değişimciler"e katıldı
GÜNDEM Sabah
CHP’de değişimcilerin İstanbul İl Kongresi’ndeki zaferi sonrası genel merkez için rüzgar tersten esmeye başladı. Kılıçdaroğlu'na karşı Samsun, İzmir ve Denizli İl Başkanları "Değişimciler" grubuna katıldıklarını belirtti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Cemal Canpolat'ın İstanbul kongresinde kaybetmesi genel merkezde şok etkisi yarattı. Genel merkezde Kılıçdaroğlu'na bayrak açan ilk hamle CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'dan geldi. Özdağ, 18 kurultay delegesine sahip Samsun'da değişimcilere katıldığını duyurdu. İkinci darbe ise İzmir Milletvekili Deniz Yücel'den geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaşan Yücel, "Özgür Özel'i destekleme kararı aldım" dedi. İzmir örgütünde etkin bir güce sahip olduğu bilinen Yücel, paylaştığı mesajda, "Evvela yönetimsel anlamda bir değişim ve yenilenme gerektiği kanaatine vardım" sözüyle dikkat çekti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi
- Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
- Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
- TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle
- Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
- DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...
- Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!
- Galatasaray bulmacası | En keskin taraftarlar dahi bulamıyor! Ronaldo ve Ronaldinho'nun arasından Icardi'yi 30 saniyede bul!
- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...