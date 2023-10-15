İsrail askeri kameralara böyle poz verdi! O anlar A Haber’de! Kara harekatı öncesi son hazırlıklar...

İNSANLAR TUVALETE ERİŞMEKTE BİLE ZORLANIYOR

Kara harekatı gerçekleştiğinde Filistin'de çok sayıda can kaybı yaşanacağı da ortada. Gazze yerle bir edildi. Şimdi de karadan bir harekat yapılacak. İnsanlar gıdaya değil tuvalete bile erişmekte zorluk çekiyor.

BÜYÜK ADALETSİZLİK VAR

Büyük bir adaletsizlik var. İsrail tarafına bir roket düştüğünde 100 tane kanalda canlı yayın olabiliyor. Gazze'de bu imkan yok. İsrail ablukası olduğu için yakıt ve internet sorunu yaşıyoruz.