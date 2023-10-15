İsrail askeri kameralara böyle poz verdi! O anlar A Haber'de! Kara harekatı öncesi son hazırlıklar...
İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken bölgede yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. Hava saldırılarını sürdüren işgalci İsrail askerleri şimdi de Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor. AA Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında bölgedeki kara harekatı hazırlıklarını yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. Boyraz bölgede insanların tuvalet ihtiyacını gidermekte bile zorlandığını söyledi. Diğer yandan kameralarına yansıyan görüntülerde bir İsrail askeri elinde İsrail bayrağıyla kameralara poz verdi. İşte detaylar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı.
İSRAİL SAVAŞ KURALLARINI HİÇE SAYIYOR
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başladı ve Hamas ile başlayan savaşta 9. gün geride kaldı. İsrail'in savaş kurallarını tamamen ihlal ettiği çatışmalarda binlerce yüzlerce çocuk hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.
AA Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında bölgedeki kara harekatı hazırlıklarını yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı.
BİRKAÇ GÜN ERTELENEBİLİR
Bölgede zırhlı araç sayısı giderek artıyor. Sivil ölümleri bölgede giderek artıyor. Tanklar şu an park edilmiş halde ve İsrail büyük bir kara harekatına hazırlanıyor. Ancak İsrail'in şu aşamada tam hazır olmadığı ve birkaç gün erteleneceği gündemde.
ASKERLER TANKLARIN BAKIMINI YAPIYOR
İnsanlar bir yandan yiyecek ararken bir yandan da bombalardan kaçmaya çalışıyor. İsrail askerleri gelerek sürekli yayınımızı kesiyor. Dün de bölgeden tanklar geçti. Askerler tankların bakımını yapıyor.
İNSANLAR TUVALETE ERİŞMEKTE BİLE ZORLANIYOR
Kara harekatı gerçekleştiğinde Filistin'de çok sayıda can kaybı yaşanacağı da ortada. Gazze yerle bir edildi. Şimdi de karadan bir harekat yapılacak. İnsanlar gıdaya değil tuvalete bile erişmekte zorluk çekiyor.
BÜYÜK ADALETSİZLİK VAR
Büyük bir adaletsizlik var. İsrail tarafına bir roket düştüğünde 100 tane kanalda canlı yayın olabiliyor. Gazze'de bu imkan yok. İsrail ablukası olduğu için yakıt ve internet sorunu yaşıyoruz.
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