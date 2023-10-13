Binlerce Filistinliyi aç ve susuz bırakan işgalci İsrail askerine Mc Donald's'tan bedava yemek! Adeta seferber oldular...
İşgalci İsrail, Filistin'de adeta bir soykırım yaparcasına sivilleri katlederken bölgeden gelen görüntüler savaşın dehşetinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Günlerdir aç ve susuz olan Filistinliler yaşamak için direnirken Türkiye'de 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's, İsrail ordusuna her gün ücretsiz dört bin öğün verdiklerini duyurdu. Bu karar sosyal medyada büyük tepki toplarken, ünlü şirketin internet sitesi ve Instagram sayfası kapatıldı. İşte detaylar...
Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu.
"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya sayfalarında da işgalci askerlere verilen yiyeceklerin görselleri paylaşıldı.
ERİŞİM KISITLAMASI GETİRDİLER
McDonald's'tan konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, skandal karara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Boykot çağrıları yapılan tepkiler sonrası McDonald's İsrail'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 bin TL’ye dahi 2. El araç satılıyor! Satışlar ne zaman başlıyor? SGK ekim ayı icra satış ilanları ve ihale satış bedelleri…
- Memurun 2024 Ocak maaşı hesaplandı! Toplu sözleşme + %50 oranla en düşük 12.000 TL alanlar... İşte kalem kalem güncel maaş tablosu...
- TÜİK Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman? Ekim ayı beklenti anketi sonuçları belli oldu mu?
- Ev hayali kuranlara müjde! Düşük faizli 1.20 konut kredisi ne zaman? (OVP) 1.20 faizli kredi kampanyası başvuru şartları, ödeme planı...
- İçişleri Bakanlığı 77 Kaymakam adayı alımı yapacak! 2023 Kaymakam alımı başvuruları ne zaman yapılacak
- Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi? 7200 prim gün sayısında son durum ne, açıklama geldi mi?
- TAB GIDA HİSSE FİYATI 2023! TAB gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda, kaç lot veriyor? MİDAS HALKA ARZ...
- Bursluluk kartı ne zaman verilecek? 2023 İOKBS burs ödeme tarihleri belli oldu mu?
- AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS GÜNDEMİNDE! Aile ve Gençlik Bankası nedir, açıldı mı, kuruldu mu? Faizsiz evlilik kredisi son durum...
- Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Türkiye belediye seçimleri son durum ne?
- Torba yasaya 5+1'lik gümüş madde eklendi! Yeni detay netleşti! 1999-2008 sigorta girişliye erken emeklilik, 29 ekim ikramiyesi, taşerona kadro...
- KYK burs/kredi ne kadar, kaç TL? | Bursları zamlı mı yatacak, ödemeler ne zaman artacak? KYK 3 aylık toplu para ne zaman verilecek?