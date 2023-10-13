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Binlerce Filistinliyi aç ve susuz bırakan işgalci İsrail askerine Mc Donald's'tan bedava yemek! Adeta seferber oldular...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Binlerce Filistinliyi aç ve susuz bırakan işgalci İsrail askerine Mc Donald’s’tan bedava yemek! Adeta seferber oldular...

İşgalci İsrail, Filistin'de adeta bir soykırım yaparcasına sivilleri katlederken bölgeden gelen görüntüler savaşın dehşetinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Günlerdir aç ve susuz olan Filistinliler yaşamak için direnirken Türkiye'de 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's, İsrail ordusuna her gün ücretsiz dört bin öğün verdiklerini duyurdu. Bu karar sosyal medyada büyük tepki toplarken, ünlü şirketin internet sitesi ve Instagram sayfası kapatıldı. İşte detaylar...

Filistin'de İsrail'in alçak saldırıları ve büyük katliam devam ederken Gazze abluka altına alındı. Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı" operasyonunu bahane ederek Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'tan pes dedirten bir adım geldi.

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu.

"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"

McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya sayfalarında da işgalci askerlere verilen yiyeceklerin görselleri paylaşıldı.

ERİŞİM KISITLAMASI GETİRDİLER

McDonald's'tan konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, skandal karara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Boykot çağrıları yapılan tepkiler sonrası McDonald's İsrail'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatıldı.

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