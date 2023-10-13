Meral Akşener'den yerel seçimlerde ittifak çağrılarına yanıt: Partimiz diğer partilere yancılık yapsın diye kurulmadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamalarda 8'li koalisyondan CHP'ye kadar çok sayıda eleştiride bulundu. Akşener partilerinin hiçbir siyasi partiye yancılık yapmak için kurulmadığını söylerken yerle seçimlerdeki ittifak çağrılarına ilişkin "İsteyen istediği gibi hafkırsın bizim için fark etmez." diyerek kapıları kapattı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimler öncesi ailesine vasiyet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde yaşanan büyük hezimet sonrası Bay Kemal'e demediğini bırakmadı.
"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
KÜRŞAD ZORLU DA DUYURDU
Bu açıklamalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeler ışığında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunurken 8'li koasliyona ilişkin eleştirilerde bulundu.
İşte Akşener'in açıklamalarında öne çıkanlar:
"YANCILIK YAPMAK İÇİN PARTİ KURMADIK"
Biz bu partiyi herhangi bir siyasi partiye yancılık yapmak için kurmadık.İsteyen istediği gibi hafkırsın bizim için fark etmez.
"KOCA SÖZÜ DİNLEMEDİM..."
Koca sözü dinlemedim, başıma gelmedik kalmadı. Gördük ki biz bu ittifak sisteminin Türkiye'ye ve seçmene hiçbir faydası yok.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2024 yılında resmi tatil günleri ve dini günler takvimi...
- DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 DGS üniversite ek yerleştirme takvimi açıklandı mı?
- KPSS 2023/6 Tercih sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? SGK personel alımı için nefesler tutuldu! ÖSYM sonuç sayfası...
- Duşakabin temizliğini saniyeler içinde yapacak doğal formül! Kireç ve su lekelerine zahmetsiz elveda deyin!
- Galatasaray bulmacası | En keskin taraftarlar dahi bulamıyor! Ronaldo ve Ronaldinho'nun arasından Icardi'yi 30 saniyede bul!
- Gelinim Mutfakta 13 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 altın bileziğin sahibi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Puan tablosu...
- SGK listeyi açıkladı! Yaş şartı aranmadan erken emeklilik! Bu hastalıklara sahip olanlar...
- VGM burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Bakanlık başvuruları toplamaya başladı! En düşük 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı ve şartları…
- Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? Green Card son başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?
- Yorgunluğun halsizliğin çaresi bulundu! 1-2 kaşığı anında enerji veriyor! İşte cevizin bilinmeyen hali...