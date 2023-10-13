Meral Akşener’den yerel seçimlerde ittifak çağrılarına yanıt: Partimiz diğer partilere yancılık yapsın diye kurulmadı

Bu gelişmeler ışığında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunurken 8'li koasliyona ilişkin eleştirilerde bulundu.

İşte Akşener'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"YANCILIK YAPMAK İÇİN PARTİ KURMADIK"

Biz bu partiyi herhangi bir siyasi partiye yancılık yapmak için kurmadık.İsteyen istediği gibi hafkırsın bizim için fark etmez.