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Meral Akşener'den yerel seçimlerde ittifak çağrılarına yanıt: Partimiz diğer partilere yancılık yapsın diye kurulmadı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Meral Akşener’den yerel seçimlerde ittifak çağrılarına yanıt: Partimiz diğer partilere yancılık yapsın diye kurulmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamalarda 8'li koalisyondan CHP'ye kadar çok sayıda eleştiride bulundu. Akşener partilerinin hiçbir siyasi partiye yancılık yapmak için kurulmadığını söylerken yerle seçimlerdeki ittifak çağrılarına ilişkin "İsteyen istediği gibi hafkırsın bizim için fark etmez." diyerek kapıları kapattı. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimler öncesi ailesine vasiyet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde yaşanan büyük hezimet sonrası Bay Kemal'e demediğini bırakmadı.

"HER İLDE AYRI ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Akşener Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle suçlarken, yerel seçimlerde tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını vurgularken buna İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğunu belirtti.

"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"

Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.

KÜRŞAD ZORLU DA DUYURDU

Bu açıklamalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.

"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler ışığında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunurken 8'li koasliyona ilişkin eleştirilerde bulundu.

İşte Akşener'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"YANCILIK YAPMAK İÇİN PARTİ KURMADIK"

Biz bu partiyi herhangi bir siyasi partiye yancılık yapmak için kurmadık.İsteyen istediği gibi hafkırsın bizim için fark etmez.

"KOCA SÖZÜ DİNLEMEDİM..."

Koca sözü dinlemedim, başıma gelmedik kalmadı. Gördük ki biz bu ittifak sisteminin Türkiye'ye ve seçmene hiçbir faydası yok.

Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir

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