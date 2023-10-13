İsrail’in işgal planında çarpıcı detay! 2 milyonun üstündeki insanı 20 kilometrelik yere hapsedecekler...

2.5 MİLYON İNSANI SIKIŞTIRACAKLAR

Gazze şeridi Refah'tan Han Yunus'tan Cebali'ye kadar tüm bölge bombalanıyor, sivillerin yaşadığı yerler yerle bir ediliyor.

Yüzlerce sivil öldü, binlerce sivil yaralandı. İsrail'in dediği, bu bölgede yaşayan yaklaşık 1.2 milyon sivile güneye gelmelerini istiyorlar, Gazze şeridinin kuzeyini tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu kabul edilemez durum, bu siviller nereye gidecek, buraya sıkışan 2.5 milyon insandan bahsediyoruz, bu kabul edilemez bir durum, mümkün değil.