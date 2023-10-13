İsrail'in işgal planında çarpıcı detay! 2 milyonun üstündeki insanı 20 kilometrelik yere hapsedecekler...
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına alçakça devam ederken bölgedeki can sayısı her geçen dakika artıyor. Diğer yandan İsrail bölgeye kara harekatına yönelik hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi. İsrail ayrıca 'Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile yerinizi terk edin' tehdidininde bulunurken yaşananları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali yorumladı. Sali "Gazze şeridinin kuzeyini tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu kabul edilemez durum, bu siviller nereye gidecek, buraya sıkışan 2.5 milyon insandan bahsediyoruz, bu kabul edilemez bir durum, mümkün değil" ifadelerine yer verdi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken çatışmalar 7. günde de devam ediyor.
"BÖLGENİN GÜNEYİNE GEÇİN"
Birleşmiş Milletler İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıkladı. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.
YIKICI SONUÇLARI OLACAK
BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi. BM Sözcüsü yaptığı açıklamada, böyle bir emrin 'yıkıcı insani sonuçlara' yol açmadan imkansız olacağını belirtti.
KARA HAREKATI HAZIRLIĞI
İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.
İsrail'in, 'Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile yerinizi terk edin' tehdidini yorumlayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali şu ifadelere yer verdi:
KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI TAMAM
Şu anda bölgeye çok ciddi bir sevkiyat var. İsrail'in yaptığı açıklama sonrası, kara harekata yönelik hazırlığın son çalışmaları bitmiş gibi görünüyor. İsrail ordusu 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze şeridinin tüm sınırını kapatmış durumda…
2.5 MİLYON İNSANI SIKIŞTIRACAKLAR
Gazze şeridi Refah'tan Han Yunus'tan Cebali'ye kadar tüm bölge bombalanıyor, sivillerin yaşadığı yerler yerle bir ediliyor.
Yüzlerce sivil öldü, binlerce sivil yaralandı. İsrail'in dediği, bu bölgede yaşayan yaklaşık 1.2 milyon sivile güneye gelmelerini istiyorlar, Gazze şeridinin kuzeyini tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu kabul edilemez durum, bu siviller nereye gidecek, buraya sıkışan 2.5 milyon insandan bahsediyoruz, bu kabul edilemez bir durum, mümkün değil.
"İSRAİL, GAZZE'DEKİ KATLİAMI MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"
İsrail burada yine propaganda yapıyor, 'Bakın ben uyardım 24 saat öncesinden biz çağrıda bulunduk, kendileri gitmedi" diyerek katliamlarını meşrulaştırmaya çalışmaktadır."
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