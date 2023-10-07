AK PARTİ’DE KONGRE GÜNÜ! Kongrede AK Parti yönetimi yeniden belirlenecek

TBMM İdari Amiri Hasan Turan: Burada şu anda yaşanan atmosfer daha başlangıç. Dışarıda çok büyük bir kalabalık var. Büyük bir umut ve coşkuyla kongremizi yapacağız. AK Parti'yi ve Türkiye'yi yarınlara taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde inşa edeceğiz. Yeni Anayasa konusunda biz umudumuzu muhafaza etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyor ve çabalıyoruz. Bütün siyasi partiler milletin karşısına çıktıklarında hep Anayasa'dan şikayet ettiler. Darbe anayasası olduğunu söylediler. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım, bunu yerine getirmek lazım. Yeni anayasayı biz gündeme getiriyoruz diye "istemeyiz" tavrı kişilerin ya da partilerin kendi sözlerini inkar etmesi demektir. Biz Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.