AK PARTİ’DE KONGRE GÜNÜ! Kongrede AK Parti yönetimi yeniden belirlenecek
AK Parti'de 4. Olağanüstü Büyük Kongre’ye artık dakikalar kaldı. Ankara'daki Arena Spor Salonu'nda bugün saat 10'da başlayacak kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan; yerel seçimlerin startını da verecek. Son hazırlıklar neler? A Haber canlı yayınına katılan AK Parti’nin önde gelen isimleri ve uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün yapılacak. Kongrede parti yönetimi yeniden belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongredeki konuşmasında kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Kongrede genel başkan seçimi yapılacak, parti yönetimi yenilenecek, ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak.
Yapılacak kongrede AK Parti'nin tek genel başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ise büyük oranda değişim bekleniyor. Bu 75 kişi içinden de MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek.
AK Parti kongresiyle yerel seçim startı da verilmiş olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Rakip siyasi partilerin kongrelerine bakınca farkı görüyorsunuz. Mayıs ayında zaten çalışmalara başlamıştım. Kongreyle yerel seçim startını da vermiş oluyoruz" diye konuştu. 100 bin kadar partilinin yer alması beklenen kongrede yabancı temsilciler de yer alacak.
AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'ne 27 ülkeden siyasi parti temsilcisiyle 127 büyükelçi ve 3 Cumhurbaşkanı'nın da katılması bekleniyor. Son hazırlıklar neler? Parti yönetiminde kimler olacak? Yeni dönemin şifreleri neler? A Haber canlı yayınına katılan AK Parti'nin önde gelen isimleri ve uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: Burada bizim için harika bir atmosfer var. Tam da planladığımız tam de görmek istediğimiz gibi bir atmosfer var. Spor salonun dışında olağanüstü bir katılım var. Günlerdir arkadaşlarımızla hazırlanıyoruz. 81 ilimizden katılım var. 100 binin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarının katılımı olacak. Biz ekip olarak günlerdir hazırlanıyoruz. Yerel seçimlerin startını vereceğiz. Buradaki coşkunun temelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan muhabbet var. Biz burada önünü açsak buraya katılım 300 bini bile aşacak ama sınırlama koyduk. İllerden çok yoğun katılım talepleri oldu.
Sadece MKYK'ya giren ya da partide görevleri olanlar değil bizim yol arkadaşı tanımımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davasına inanmış bu ülkenin büyük yürüyüşüne inanmış herkes bizim yol arkadaşımız. Kuşkusuz görevlerde değişiklikler oluyor. Sürprizler bekleniyorsa bizim ülkemize yaptığımız hizmetlerin her biri beklenmeyen işlerdi ve biz yaptık. Yönetimde yeni isimler var. Yeni yol arkadaşlarımız olacak. Yenilen bizim şiarımız Sloganımız: Hep yeni Hep ileri… 21 yıldır Türkiye'nin her yerine dokunmuş milletin hayatını kolaylaştıracak reformalar imza atmış bir kadronun yeni beklentiler yeni ufuklar için kongreyle yeni çalışmaları olacak.
TBMM İdari Amiri Hasan Turan: Burada şu anda yaşanan atmosfer daha başlangıç. Dışarıda çok büyük bir kalabalık var. Büyük bir umut ve coşkuyla kongremizi yapacağız. AK Parti'yi ve Türkiye'yi yarınlara taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde inşa edeceğiz. Yeni Anayasa konusunda biz umudumuzu muhafaza etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyor ve çabalıyoruz. Bütün siyasi partiler milletin karşısına çıktıklarında hep Anayasa'dan şikayet ettiler. Darbe anayasası olduğunu söylediler. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım, bunu yerine getirmek lazım. Yeni anayasayı biz gündeme getiriyoruz diye "istemeyiz" tavrı kişilerin ya da partilerin kendi sözlerini inkar etmesi demektir. Biz Türkiye için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan: Tüm siyasi partiler seçmenin sandıkta verdiği mesajı almak zorunda. Biz yeni anayasa için AK Parti olarak öncülüğü yapmaya devam edeceğiz. Muhalefet partilerimizin de bu sürece pozitif katkı vermesinin artık zamanı geldi. Son seçimde vatandaş muhalefete çok net mesajlar verdi. Artık uzlaşma zamanı; Türkiye'yi 20 yıldan fazladır ileri götüren bir iktidar var. Bu iktidara körü körüne muhalefet yapmaktan vazgeçmek gerekir. Son seçimde vatandaş bu mesajları verdi. Artık Türkiye'nin lehine hamleler yapma zamanı. Bunun yolu da yeni bir anayasadan geçer.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 Ekim 2023 Cuma Reyting sonuçları! Reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
- Cebinizi kurtaracak mutfak sırrı! Sebze ve meyvelerin bozulmasını önlüyor! Buzdolabına 1 tane koyarsanız...
- GSB DUYURULARI: 2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman, açıklama geldi mi? gsb.gov.tr
- Kaybettiğiniz dişlerin yenisinin çıkması mümkün olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı
- Sararan derz aralarını çitileme derdine son! Kar gibi beyazlayacak! Yarım fincan ekleyip karıştırın!
- Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!
- CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara'yı seçti?
- 1 gramı tam 5.000 TL değerinde! Mantar toplarken gözlerine inanamadı! Yere kımıl kımıl saçılmıştı!
- Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!
- Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 6 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Elenen yarışmacı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...