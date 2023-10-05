İYİ Parti lideri Meral Akşener açıkladı! İşte İYİ Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı!

"BOYUM KAÇMIŞ KİLOM KAÇMIŞ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"



"Eskişehir Teşkilat Buluşması"na katılan Meral Akşener adaylarının Melih Aydın olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Seçimi kazanmakta ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. Rahmetli Elçibey'in dediği gibi özbaşımıza seçime gideceğiz ve göreceğiz Melih boyun kaçmış kilon kaçmış hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış kilom kaçmış hep beraber göreceğiz."