Fatih Portakal ile CHP'li Cemal Canpolat canlı yayında kapıştı! Telefonu suratına kapattı: Sizin kafa gitmiş! Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu...
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadeleriyle özellikle CHP'lilerin tepkisini topladı. CHP yandaşı Sözcü TV'de Canpolat'ın sözlerini yorumlayan Fatih Portakal "Sizin kafa gitmiş! Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu. Hadi oradan be!" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya sinirlenen Canpolat canlı yayına bağlanırken Portakal'ın gazeteciliğini hedef alarak telefonu suratına kapattı. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Meclis'in yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.
AĞLAYACAK ÖZGÜR'E ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR
7 Mart 2023 tarihinde de kürsüde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, bu konuşmada adaylığını açıklamış ve şimdilerde parti içindeki değişimcilerin CHP Genel Başkan adayı olan Özgür Özel Bay Kemal'in sözleri sonrası gözyaşlarını tutamamıştı.
A TAKIMI SALONDA YOKTU
Kılıçdaroğlu bugün de kürsüye çıkarken bu sefer arkasından ağlayan ekibi yoktu. Aradan geçen 7 ayın ardından Kılıçdaroğlu yeniden konuşma yapmak için kürsüye çıkarken bu sefer A takımında bulunan çok sayıda isim salonda yoktu.
Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı konuşma sonrası CHP yandaşı Sözcü TV'de haberleri sunucu Fatih Portakal Bay Kemal'e sert tepki gösterdi.
"BU KAFAYLA GİDERSENİZ ÇAKILIRSINIZ"
Portakal "CHP'liler artık inanmıyor. Yeni kadrolar deniliyor ama eski genel başkanla eski kadrolar devam ediyor. Cumhuriyet Hısım Partisi oldu artık. Ankara delegelerine bakın hepsi birbiriyle akraba. Bu kafayla giderseniz çakılırsınız." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRMAK MUSTAFA KEMAL'E SALDIRMAKTIR"
Portakal diğer yandan CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadelerini yorumladı.
SİZİN KAFA GİTMİŞ!
İşte Portakal'ın yaptığı açıklama:
"Atatürk sevgisinin geçer notunu siz mi veriyorsunuz ya? Sizin kafa gitmiş! Siz ne hakla böyle bir cümle kurabilirsiniz ya? Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu. Hadi oradan be! Ne kadar büyük bir terbiyesizlik. Atatürk sevgisi üzerinden sömürü yapıyorsunuz."
CANLI YAYINA BAĞLANDI ORTALIK KARIŞTI
Portakal'ın bu açıklamaları sonrasında canlı yayına bağlanarak "Bu koltuk Atatürk'ün koltuğudur. Sizin gazeteci olarak kullandığınız üslüp da doğru değil. Hedef göstererek doğru yapmıyorsunuz." diyerek Fatih Portakal'a tepki gösterdi.
Portakal'ın da Canpolat'a tepki gösterirken canlı yayında CHP'li Canpolat telefonu Portakal'ın suratına kapattı.
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