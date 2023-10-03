Fatih Portakal ile CHP’li Cemal Canpolat canlı yayında kapıştı! Telefonu suratına kapattı: Sizin kafa gitmiş! Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu...

SİZİN KAFA GİTMİŞ!

İşte Portakal'ın yaptığı açıklama:

"Atatürk sevgisinin geçer notunu siz mi veriyorsunuz ya? Sizin kafa gitmiş! Siz ne hakla böyle bir cümle kurabilirsiniz ya? Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu. Hadi oradan be! Ne kadar büyük bir terbiyesizlik. Atatürk sevgisi üzerinden sömürü yapıyorsunuz."