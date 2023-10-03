CHP’li Murat Bakan’dan Kılıçdaroğlu’na mesaj: Tüm kadrolar değişmeli vatandaş bizden yanıt bekliyor

Diğer yandan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan katıldığı canlı yayında parti içindeki son durumu değerlendirdi.

İşte Bakan'ın sözlerinde öne çıkanlar:

"TÜM KADROLAR DEĞİŞMELİ"

Hiçbir şey beni bu kadar etkilemedi. Kazanacağımız bir seçimi kaybettik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Partiyi yönetenlerin bu konuyu topluma açıklaması lazım. Partinin tüm kadroları değişmeli. Vatandaş bizden yanıt bekliyor.