CHP'li Murat Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na mesaj: Tüm kadrolar değişmeli vatandaş bizden yanıt bekliyor
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler sonrası istifa etmemesi sonrası başlayan değişim hareketi giderek büyürken CHP kurultayından çıkacak sonuç merak konusu. Partinin farklı illerde düzenlenen kongrelerinde kavgalar çıkarken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan katıldığı canlı yayında partisini eleştirdi. Değişimin şart olduğunu söyleyen Bakan "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Partiyi yönetenlerin bu konuyu topluma açıklaması lazım. Partinin tüm kadroları değişmeli. Vatandaş bizden yanıt bekliyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına keserek işin içinden kendisini soyutlayamaya çalıştı.
BAY KEMAL'E KARŞI BAYRAK AÇTILAR
Bay Kemal'in bu tavrı parti içinde büyük rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler değişim hareketi başlatarak Bay Kemal'e karşı bayrak açtı.
İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçimler sonrası sorumluluk almadığını söylerken genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Özel'in adaylığını ilk tebrik eden isim ise Ekrem İmamoğlu oldu.
HER İLDE KAVGA ÇIKIYOR
İki isim medya üzerinden sürekli olarak paslaşırken CHP'de delege savaşları da kızıştı. Kongre yapılan her ilde kavgalar çıkarken masalar havada uçuştu.
Diğer yandan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan katıldığı canlı yayında parti içindeki son durumu değerlendirdi.
İşte Bakan'ın sözlerinde öne çıkanlar:
"TÜM KADROLAR DEĞİŞMELİ"
Hiçbir şey beni bu kadar etkilemedi. Kazanacağımız bir seçimi kaybettik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Partiyi yönetenlerin bu konuyu topluma açıklaması lazım. Partinin tüm kadroları değişmeli. Vatandaş bizden yanıt bekliyor.
DEĞİŞİM SÜRECİ OLMAZSA NASIL TATMİN EDERİZ?
Kurultayda yeni bir kadro oluşturmalıyız. Değişim süreci yaşanmazsa seçmeni nasıl tatmin ederiz? Her şeyi de genel başkana yüklemek de yanlış.
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