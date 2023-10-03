A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a Hatay’da çirkin saldırı: Kravatımla boğmaya çalıştılar | Dehşet anlarını canlı yayında anlattı: PKK sempatizanı çıktı

Bu tür saldırılar sadece basın mensuplarına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda toplumun haber alma hakkına da müdahaledir. Basın mensuplarının görevini yaparken maruz kaldığı saldırılar, demokratik bir toplumda kabul edilemezdir. Basın, toplumun bilgiye erişim hakkını savunur ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlar. Bu nedenle, basın mensuplarının güvenliğini ve bağımsızlığını korumak herkesin sorumluluğunda olmalıdır. Saldırıyı gerçekleştirenlere örnek bir ceza verilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Size burada haber çektirmem. Buradan defolun lan' diyerek bağırdı. Kendisine yaptığımız haberlerin yalan olmadığın anlatmak istedim aracından inip saldırdı. Bu sırada inşaat sahasından çıkan şahsın kardeşi Mehmet Can Aksoy ise takmış olduğum kravatım ile beni boğmaya çalıştı. Şahsıma ve kurumuma küfürler etti. Mafya olduklarını ve beni öldürüp şantiye alanına gömmekle tehdit etti. Şahısla ilgili yaptığım araştırmalar neticesindeyse sosyal medya hesabında hain bölücü terör örgütü sempatizanı olduğunu öğrendim. Kendisinden şikayetçiyim."