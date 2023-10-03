A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a Hatay'da çirkin saldırı: Kravatımla boğmaya çalıştılar | Dehşet anlarını canlı yayında anlattı: PKK sempatizanı çıktı
Hatay'da TOKİ tarafından depremzedeler için kalıcı konutların haberini yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a "Yalan söylüyorsunuz" diyerek saldıran Abdullah Aksoy'un terör örgütü sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda aldığı darbeler ile yaralanan ve tedavisi devam eden muhabir Halil İbrahim Uğur, "Anons çekmek istediğim sırada 'Yalan haber yapmayın. Size burada haber çektirmem. Buradan defolun lan' diyerek bağırdı. Kendisine yaptığımız haberlerin yalan olmadığını anlatmak istedim aracından inip saldırdı. Bu sırada inşaat sahasından çıkan şahsın kardeşi Mehmet Can Aksoy ise takmış olduğum kravatım ile beni boğmaya çalıştı. Bana saldıran kişinin sosyal medya hesabında hain bölücü terör örgütü sempatizanı olduğunu öğrendim" dedi. Uğur, yaşadıkları dehşet anlarını A Haber canlı yayınında anlattı.
Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşandı. Depremzedeler için kalıcı konutlar ile ilgili anons çekimi yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un yanına otomobil ile gelen Abdullah Aksoy,"Size çekim yaptırmayacağım. Yalan söylüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine muhabir ile Aksoy arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen Abdullah Aksoy, muhabirine saldırdı. Yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Uğur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan ve rapor alan muhabir Uğur, saldırı anının şöyle anlattı:
BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ
"AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarının olduğu yerde canlı yayın yaparak, Hatay'da devletimizin yapmış olduğu yatırımları konuştuk. Anons çekmeye başladığım sırada Abdullah Aksoy sürekli kornaya basarak anons çekmemize engel oldu. İkinci kez anons çekmek istediğimde ise aracının camlarını açtı. Araç içinden 'Yalan haber yapmayın.
CEMİYETLER KINAMADI
Burada A Haber muhabirine saldırıyla ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ve muhabirin üyesi olduğu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından kınama yapılmaması dikkat çekti. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, muhabire yapılan saldırıya tepki göstererek, "Gazeteciye bu saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz? Görevi sadece halkı aydınlatmak olan gazeteciye yapılan bu saldırıyı lanetleniyorum " dedi.
BASIN MENSUPLARINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ
Adanalı gazeteci Özcan Aladağ a Haber muhabirine yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Kendini bilmez bir kişinin gazeteciye saldırısına şiddetle kınıyorum. Bu gücü nereden alıyor? Cezalarını çekmesini istiyorum.
Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen cemiyetin bir kınama yapmaması ise düşündürücü" derken, Adana TV Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan ise,"Halil İbrahim Uğur kardeşimiz gibi görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan basın mensuplarına yönelik şiddet kabul edilemez bir davranıştır.
Bu tür saldırılar sadece basın mensuplarına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda toplumun haber alma hakkına da müdahaledir. Basın mensuplarının görevini yaparken maruz kaldığı saldırılar, demokratik bir toplumda kabul edilemezdir. Basın, toplumun bilgiye erişim hakkını savunur ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlar. Bu nedenle, basın mensuplarının güvenliğini ve bağımsızlığını korumak herkesin sorumluluğunda olmalıdır. Saldırıyı gerçekleştirenlere örnek bir ceza verilmesini temenni ediyoruz" dedi.
Size burada haber çektirmem. Buradan defolun lan' diyerek bağırdı. Kendisine yaptığımız haberlerin yalan olmadığın anlatmak istedim aracından inip saldırdı. Bu sırada inşaat sahasından çıkan şahsın kardeşi Mehmet Can Aksoy ise takmış olduğum kravatım ile beni boğmaya çalıştı. Şahsıma ve kurumuma küfürler etti. Mafya olduklarını ve beni öldürüp şantiye alanına gömmekle tehdit etti. Şahısla ilgili yaptığım araştırmalar neticesindeyse sosyal medya hesabında hain bölücü terör örgütü sempatizanı olduğunu öğrendim. Kendisinden şikayetçiyim."
Öte yandan Halil İbrahim Uğur yaşadığı dehşet dolu dakikaları A Haber canlı yayınında anlattı.
"SEYİRCİNİN KARŞISINA İLK KEZ OTURARAK ÇIKIYORUM"
İşte o açıklamalardan satır başları;
İyi olmaya çalışıyorum. İlk defa oturarak konuşuyorum. İlk defa seyircinin karşısına oturarak çıkıyorum. Malum cumartesi günü bir saldırıya maruz kaldım.
PKK SEMPATİZANI ÇIKTI!
Kendi imkanlarımla yapmış olduğum araştırmalar neticesinde bana saldıran kişinin hain bölücü terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu tespit ettim.
Sosyal medyasında hainlerin bölücülerin PKK'lıların paylaşımlarını yapmış.
İsmini öğrendim hain bölücü terör örgütünün sözde kıyafetlerini o bez parçalarını giyip ardından yine hain bölücü terör örgünün simgelerini el işaretlerini yaparak poz verdiğini gördüm. Bu fotoğraf zaten her şeyi açık net bir şekilde aslında anlatıyor.
Bugün özgür medyaya saldıran kişiler hain bölücü terör örgütü, saldıran kişiler FETÖ mensupları.
OLAY NASIL YAŞANDI?
Anons almama engel oldu. Aracıyla sürekli kornaya bastı. Hiçbir şey yapmadım. İkinci kez haber anonsu almak istedim hakaret etmeye başladı. Neden böyle yaptığını sordum. Uzaklaşmaya çalıştı iki metre gitmeden geri durdu hakaretler etmeye başladı.
KRAVATIMLA BENİ BOĞMAK İSTEDİ
Araçtan inip koştu sonrasında vurmaya başladı. O sırada kardeşi geldi şantiyede çalıştırmış olduğu kişiler geldi onlar da sürekli beni tuttu. Orada kendi ekibine güvendi. Sonrasında da bize böyle bir hain alçak saldırı düzenledi. Görevimizi yaptırmadı. Yaşadıklarım kolay değildi çünkü kardeşi de kravatımla beni boğmak istedi.
SOSYAL MEDYADA TROLLER DEVREDE!
Görüntüler sosyal medyada troller yine görevde. Altına yorumlar yapıyorlar. Ben kolumu kaldırmakta zorlanıyorum. Vücudumun her tarafında ezikler var. Çürümeler var. Bunlar yapılacak şeyler değil. Acımasızca yorumlar yapabiliyorlar ama hukuki süreçte başlıyor avukatlarımız hazırlanıyor.
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