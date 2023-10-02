Emekli zammına ilişkin son kulisler! Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?

" ZAM ENFLASYONUN ÇOK DAHA ÜZERİNDE OLABİLİR"

Zammın net olarak ne kadar olabileceği yönünde öngörü için çok erken… Ancak, şu da bir gerçek, enflasyonun altında olmayacak ve çok daha üzerinde olabilir.