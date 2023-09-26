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Türkiye'yi sert bir kış bekliyor! Bu kış çok soğuk geçecek

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 15:17
Kurak ve yağışsız bir yazın ardından Türkiye'de barajlar alarm vermeye başladı. Kuraklığın yerini sert bir kışa bırakacağı tahmin ediliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt değerlendirdi.
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