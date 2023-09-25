CHP’de ittifaksız kaldık korkusu! CHP’li Soyer’den ’İYİ Parti blöf yapıyor’ çıkışı: Organik bir durum değil

AKŞENER "İZMİR KOKUYOR" DEMİŞTİ

Genel Başkan Akşener, Ümit Özlale'yi aday ilan ettiği İzmir'de, CHP'ye sert sözlerle yüklemişti.

Akşener, AK Parti'nin sık sık dile getirdiği 'körfez kokusu' üzerinden CHP'yi topa tutmuştu.

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Yaşanan tartışmalara ilişkin katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarma meselesinin İstanbul ve Ankara'ya yönelik hamle olduğu iddiasını yineledi.

"İzmir'de aday çıkartmak üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık bir zemin olabilir diye düşünmüştüm" diyen Soyer, Özlale'nin adaylıktan geri çekilme ihtimaliyle ilgili "Böyle bir ihtimalde olabilir" dedi.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER: İYİ PARTİ'NİN İZMİR'DE ADAY ÇIKARMASI ORGANİK BİR DURUM DEĞİL

Özlale'nin adaylığının organik bir durum olmadığını vurgulayan Soyer, "Ama bana çok organik bir durum gibi gelmedi, 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan." sözleriyle yanıt verdi.