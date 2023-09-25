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CHP'de ittifaksız kaldık korkusu! CHP'li Soyer'den 'İYİ Parti blöf yapıyor' çıkışı: Organik bir durum değil

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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CHP’de ittifaksız kaldık korkusu! CHP’li Soyer’den ’İYİ Parti blöf yapıyor’ çıkışı: Organik bir durum değil

31 Mart 2024 yerel seçimlerine CHP ile İP kanlı bıçaklı giriyor. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ümit Özlale, katıldığı bir programda CHP'yi eleştirerek "Tunç Soyer’den daha iyiyim" imasında bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasının İstanbul ve Ankara'ya yönelik bir hamle olduğunu söyledi. "Dört ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir'e talip olması çok anlaşılır bir durum değil" diyen Soyer, "Bana çok organik bir durum gibi gelmedi" diye konuştu.

CHP ile İYİ Parti arasında 14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası bağlar tam anlamıyla koptu.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE YEREL SEÇİM RESTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimlerinde ittifak kapısını tamamen kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan Akşener "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye'ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi

Hal böyleyken adaylar konusunda hızlı adım atan İYİ Parti'nin İzmir adayı belli oldu.

CHP VE İYİ PARTİ BOĞAZ BOĞAZA!

Genel Başkan Meral Akşener tarafından İP'in Belediye Başkan adayı Ümit Özlale olarak ilan edildi.

CHP'nin kalesi olarak adlandırılan Ege'nin incisi İzmir'de işler iyice kızıştı.

"SOYER'DEN İYİYİM" İMASI

Katıldığı bir canlı yayında adaylığını yorumlayan Ümit Özlale, "Ben Tunç (Soyer) Beyden daha iyi bir belediye başkanı olabileceğimi düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.

CHP'YE "İŞ BİLMEZLİK" GÖNDERMESİ

Ayrıca Özlale, "Son 20 yıldaki CHP yerel yönetimlerine baktığımız zaman çok daha iyi bir iş çıkartacağımı düşünüyorum." mesajını verdi.

Bu mesajlar ardından İzmir'de yaşanacak yerel seçimde CHP ile İYİ Parti arasında büyük çekişme yaşanacağı öngörülüyor.

AKŞENER "İZMİR KOKUYOR" DEMİŞTİ

Genel Başkan Akşener, Ümit Özlale'yi aday ilan ettiği İzmir'de, CHP'ye sert sözlerle yüklemişti.

Akşener, AK Parti'nin sık sık dile getirdiği 'körfez kokusu' üzerinden CHP'yi topa tutmuştu.

İTTİFAK YOK KORKU ÇOK! CHP BONCUK BONCUK TERLİYOR

Yaşanan tartışmalara ilişkin katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarma meselesinin İstanbul ve Ankara'ya yönelik hamle olduğu iddiasını yineledi.

"İzmir'de aday çıkartmak üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık bir zemin olabilir diye düşünmüştüm" diyen Soyer, Özlale'nin adaylıktan geri çekilme ihtimaliyle ilgili "Böyle bir ihtimalde olabilir" dedi.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER: İYİ PARTİ'NİN İZMİR'DE ADAY ÇIKARMASI ORGANİK BİR DURUM DEĞİL

Özlale'nin adaylığının organik bir durum olmadığını vurgulayan Soyer, "Ama bana çok organik bir durum gibi gelmedi, 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan." sözleriyle yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK GÖNDERMESİ: NEDEN NE SEBEPLE AÇIKLAMIYOR BİLMİYORUM

Soyer, İzmir'de yeni dönemde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "O konuda hiçbir fikrim yok. Hangi gerekçelerle, ne zaman ve niye açıklamıyor bilmiyorum doğrusu. Ben görevimin başındayım" yanıtını verdi.

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