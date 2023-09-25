CHP'de ittifaksız kaldık korkusu! CHP'li Soyer'den 'İYİ Parti blöf yapıyor' çıkışı: Organik bir durum değil
31 Mart 2024 yerel seçimlerine CHP ile İP kanlı bıçaklı giriyor. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ümit Özlale, katıldığı bir programda CHP'yi eleştirerek "Tunç Soyer’den daha iyiyim" imasında bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasının İstanbul ve Ankara'ya yönelik bir hamle olduğunu söyledi. "Dört ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir'e talip olması çok anlaşılır bir durum değil" diyen Soyer, "Bana çok organik bir durum gibi gelmedi" diye konuştu.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE YEREL SEÇİM RESTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimlerinde ittifak kapısını tamamen kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan Akşener "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye'ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye'ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener, "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi
Hal böyleyken adaylar konusunda hızlı adım atan İYİ Parti'nin İzmir adayı belli oldu.
CHP VE İYİ PARTİ BOĞAZ BOĞAZA!
Genel Başkan Meral Akşener tarafından İP'in Belediye Başkan adayı Ümit Özlale olarak ilan edildi.
CHP'nin kalesi olarak adlandırılan Ege'nin incisi İzmir'de işler iyice kızıştı.
"SOYER'DEN İYİYİM" İMASI
Katıldığı bir canlı yayında adaylığını yorumlayan Ümit Özlale, "Ben Tunç (Soyer) Beyden daha iyi bir belediye başkanı olabileceğimi düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.
CHP'YE "İŞ BİLMEZLİK" GÖNDERMESİ
Ayrıca Özlale, "Son 20 yıldaki CHP yerel yönetimlerine baktığımız zaman çok daha iyi bir iş çıkartacağımı düşünüyorum." mesajını verdi.
Bu mesajlar ardından İzmir'de yaşanacak yerel seçimde CHP ile İYİ Parti arasında büyük çekişme yaşanacağı öngörülüyor.
AKŞENER "İZMİR KOKUYOR" DEMİŞTİ
Genel Başkan Akşener, Ümit Özlale'yi aday ilan ettiği İzmir'de, CHP'ye sert sözlerle yüklemişti.
Akşener, AK Parti'nin sık sık dile getirdiği 'körfez kokusu' üzerinden CHP'yi topa tutmuştu.
İTTİFAK YOK KORKU ÇOK! CHP BONCUK BONCUK TERLİYOR
Yaşanan tartışmalara ilişkin katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarma meselesinin İstanbul ve Ankara'ya yönelik hamle olduğu iddiasını yineledi.
"İzmir'de aday çıkartmak üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkartmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık bir zemin olabilir diye düşünmüştüm" diyen Soyer, Özlale'nin adaylıktan geri çekilme ihtimaliyle ilgili "Böyle bir ihtimalde olabilir" dedi.
CHP'Lİ TUNÇ SOYER: İYİ PARTİ'NİN İZMİR'DE ADAY ÇIKARMASI ORGANİK BİR DURUM DEĞİL
Özlale'nin adaylığının organik bir durum olmadığını vurgulayan Soyer, "Ama bana çok organik bir durum gibi gelmedi, 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan." sözleriyle yanıt verdi.
KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK GÖNDERMESİ: NEDEN NE SEBEPLE AÇIKLAMIYOR BİLMİYORUM
Soyer, İzmir'de yeni dönemde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "O konuda hiçbir fikrim yok. Hangi gerekçelerle, ne zaman ve niye açıklamıyor bilmiyorum doğrusu. Ben görevimin başındayım" yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...
- Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…