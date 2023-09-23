En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşları kaç para olacak?

Tabi bu arada emeklilerimiz de var. SSK ve Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. Emekli Sandığı emeklisi ise 9 bin 876 TL maaş alacak. Tabi burada 7 bin 500 TL olan emekli maaşına yüzde 50 zammı eklersek 11 250 TL olacak. 9 bin 876 olan Emekli Sandığı maaşı ise 14 bin 814 TL olacak.