En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşları kaç para olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına düzenleme sinyali verdi. Başkan Erdoğan "Fazla uzamaz, en kısa zamanda çalışma tamamlanacak" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da en düşük memur maaşlarının 33 bin lira olacağını söyledi. Peki emekli ve memur maaşlarında beklentiler ne yönde? Maaşlara ne kadar zam gelecek? Detayları A Haber muhabiri Figen Koçak’ın konuğu olan sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği açıklamayı yaptı ve "2024'e girmeden çalışmaları tamamlayacağız" dedi. Emekliler için yapılacak düzenlemede gözler 1 Ekim'e çevrildi. Öte yandan emeklilikte yeni sistem çalışması var. Bağ-Kur prim gün sayısı 7 bin 200'e düşecek, SSK'lılarla eşitlenecek. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek.
Bunun yanından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024'te yapılacak artış yüzde 50'ye yaklaşacak. En düşük memur maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekli için hangi düzenlemeler ne zaman hayata geçecek? Yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? Emekliye ek zam olacak mı? 2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Figen Koçak'ın konuğu olan sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal anlattı.
Murat Bal'ın canlı yayında anlattıkları:
"Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bizzat kendisi 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkacağına dair açıklama yaptı. Biz de açıklamalar ve enflasyon rakamları doğrultusunda bir tablo hazırladık. İlk 6 aylık gerçekleşen enflasyon yüzde 19,77. Bugün itibarıyla Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini yüzde 67,22 olarak güncellendi.
Eğer MB'nin enflasyon tahmini tekrar güncellenmezse bu rakam üzerinden işlemler yapılacak. 7. Toplu Sözleşme'den gelen yüzde 15'lik bir zam oranı var. MB'nin enflasyon tahmini ile alakalı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı ve tahmin enflasyonu üzerinden maaş zamlarının olacağını söyledi. Burada gelen farkla beraber yüzde 50'lilik bir rakam ortaya çıkıyor.
Şu anda en düşük memur maaşı 22 bin 77 TL. Bakan Vedat Işıkhan'ın söylediği çerçevede yaklaşık olarak yüzde 50'lilik bir artış oluyor ve en düşük memur maaşı 33 bin lira civarına denk geliyor. Öğretmen maaşları 26 bin 654 TL'den 39 bin 981 TL'ye çıkıyor.
Gelen yüzde 50'ye yakın zam ile 32 bin 626 TL alan başkomiser 48 bin 939 TL maaş alacak. Polis memuru ise 29 bin 525 TL olan maaşını 44 bin 288 TL olarak alacak. Uzman doktorlar ise 37 bin 162 TL olan maaşını yıl sonu itibarıyla 55 bin 743 lira olarak alacak. Yüzde 50 zam oranlarını diğer maaşlara uygularsak karşımıza bu tablo çıkıyor.
Tabi bu arada emeklilerimiz de var. SSK ve Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. Emekli Sandığı emeklisi ise 9 bin 876 TL maaş alacak. Tabi burada 7 bin 500 TL olan emekli maaşına yüzde 50 zammı eklersek 11 250 TL olacak. 9 bin 876 olan Emekli Sandığı maaşı ise 14 bin 814 TL olacak.
Tüm bu hesapların yanında ekimde bir ara zam olma ihtimali var. En düşük maaşlarda bir ara zam gelme ihtimali var. Ekim ayında Meclis'in açılacağını düşünürsek en düşük memur maaşının yükselmesini bekliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbrahim Saraçoğlu'ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...
- 1 çay bardağı kireci, pası silip süpürecek! Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalışacak!
- YALI ÇAPKINI 38. bölüm de neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
- Erken emeklilik, EYT hayaliniz suya düşebilir! ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ kodu varsa hemen SGK'ya koşun! 1989-1993-1998-2000 sigorta girişliler...
- Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi güncellendi! Türkiye 100 ülke sıralamasında öne geçti! İşte TSK Türk ordusunun otoritesi...
- MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? MasterChef Dilara'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Yarışmadan ayrılacak mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Balık tüketemeyenlere mucize besin! Resmen vücudu omega-3'e doyuruyor! Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı...
- Liselerde ortak sınavlar ne zaman? MEB liselerde ve ortaokullarda ortak sınav tarihleri açıklandı mı?
- Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek 2023? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri...
- Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Bursluluğu kazanan öğrenciler ne zaman para alacak? İlk ödeme takvimi...
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...