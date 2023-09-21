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İzmir Çeşme'de çöp sorunu! CHP'li belediye doğal sit alanına yasa dışı çöp depoluyor: Hem vahşi hem kaçak depolama

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 12:06
İzmir Çeşme Belediyesi'nin yasa dışı çöp depolama alanı çevreyi tehdit ediyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er o bölgeden aktardı. Çevre Bakanlığı Emekli Müşaviri Dr. Osman Tatar, konu ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu ve "Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum." dedi.
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