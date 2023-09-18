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Türkiye'den alternatif rota! Basra-Nasiriye-Necef-Kerbela-Bağdat-Samarra-Musul üzerinden Türkiye

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 17:17
Hindistan'da 9-10 Eylül'de düzenlenen G20 zirvesinde tanıtılan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomi Koridoru tartışılıyor. Türkiye bu koridora alternatif bir rota için çalışmalarına başladı. Irak’ın dahil olduğu planda Basra-Nasiriye-Necef-Kerbela-Bağdat-Samarra-Musul üzerinden Türkiye ulaşım var.  Bin 200 kilometrelik demiryolu ve karayolu 17 milyar dolara mal olacak. Peki yeni düzen nasıl şekillenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
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