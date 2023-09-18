Türkiye'den alternatif rota! Basra-Nasiriye-Necef-Kerbela-Bağdat-Samarra-Musul üzerinden Türkiye

Hindistan'da 9-10 Eylül'de düzenlenen G20 zirvesinde tanıtılan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomi Koridoru tartışılıyor. Türkiye bu koridora alternatif bir rota için çalışmalarına başladı. Irak’ın dahil olduğu planda Basra-Nasiriye-Necef-Kerbela-Bağdat-Samarra-Musul üzerinden Türkiye ulaşım var. Bin 200 kilometrelik demiryolu ve karayolu 17 milyar dolara mal olacak. Peki yeni düzen nasıl şekillenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN