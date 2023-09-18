A Haber mega projenin kalbinde! Yusufeli Barajı’nda ilk türbin testi
Yusufeli Barajı'nda ilk türbin çalıştırıldı. Yusufeli Barajı'ndan elektrik alacağımız günler yaklaşıyor. Ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlayacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalın’ın konuğu olan dev projede makine mühendisi olarak çalışan Canberk Demirkan anlattı.
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde sarp kayalıklar arasında ve zorlu coğrafyada inşa edilen dev proje Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemleri 2022 yılının son aylarında başlamıştı. Şu anda tutulan suyun boyutu 195 metreye ulaştı. Islak testler gerçekleştiriliyor.
A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın konuğu olan dev projede makine mühendisi olarak çalışan Canberk Demirkan, "Şu anda projenin kalbi olan santraldeyiz. 3. ünitede elektrik üretim merkezindeyiz. Burada ıslak testlere başladık Üniteyi devreye almadan önceki son testleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Canberk Demirkan'ın öne çıkan sözleri:
"Ünitelerimizi nominal hızın derecelerini test ederek çalışmaları yaptıktan sonra elektrik testine hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Nominal hız testleri tamamlandı artık elektrik üretimi için elektrik ikazlama testleri kaldı. Bu testten sonra ünite 3 devreye alınacak. Bundan sonra aynı testleri ünite 2 ve ünite 1 için yapacağız. Testler çok ciddi şekilde kontrollerden geçilerek yapılıyor. Burada 24 saat süren bir çalışma süreci var.
Tesisimizin kurulu gücü 558 megavat. Bu da yıllık ortalama enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kilovat saate tekabül ediyor. Bu da ülkemize yıllık ekonomik olarak 6 milyar TL gelir sağlayacak. Antalya ilini düşünelim, 650 bin konut haneyi gözümüze getirelim; işte böyle bir ilin elektrik ihtiyacını besleyecek bir proje var burada.
Projenin inşasından türbinin çalışmasına kadar geçen süreç bizim için hem çok önemli hem çok duygusal bir süreç. Yıllardır burada çalışıyoruz Tüm ekip burada şantiye kalıyoruz.
Sadece çalışma ekipler değil Genel Müdür'den idari personel amirine kadar herkes burada şantiye yatıp kalktı bu proje için. Buradan en tepeden en aşağı kadar herksin çok büyük bir emeği söz konusu. Burada çalışmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı.
Biz bu sürece 2012 yılında başladık. Önce kazı çalışmaları başladı. Bundan sonra santral binası kuruldu. Ondan sonra gövde beton işlemleri yapıldı. Sonra elektromekanik tesisatın montajı başladı. 22 Kasım 2022 tarihi itibariyle kontrollü şekilde su tutmaya başladık. Kontrollü şekilde su yükseltme işlemleri yapıldı. Bunlar hepsi bizim için çok özel çalışmalar."
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