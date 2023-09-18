A Haber mega projenin kalbinde! Yusufeli Barajı’nda ilk türbin testi

Projenin inşasından türbinin çalışmasına kadar geçen süreç bizim için hem çok önemli hem çok duygusal bir süreç. Yıllardır burada çalışıyoruz Tüm ekip burada şantiye kalıyoruz.

Sadece çalışma ekipler değil Genel Müdür'den idari personel amirine kadar herkes burada şantiye yatıp kalktı bu proje için. Buradan en tepeden en aşağı kadar herksin çok büyük bir emeği söz konusu. Burada çalışmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı.