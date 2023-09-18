CHP kongrelerindeki kavganın sebebi Kılıçdaroğlu! Yandaş Deniz Zeyrek isyan etti: Hepsi küçük hesaplar peşinde...
CHP'de yaşanan değişim gerginliği sonrası il kongrelerinde çıkan yumruklu kavgalar siyaset gündeminden düşmekten CHP yandaşı Sözcü yazarı Deniz Zeyrek partideki son durumu yorumladı. Zeyrek parti içinde büüyk bir iletişim sorunu olduğunu vurgularken, kongrelerde tartışma çıkaran blok liste kararlarını da Kılıçdaroğlu'nun aldığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun gemiyi kıyaya yanaştıramadığını söyleyen Zeyrek "Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler kendi geleceklerini düşünüyor. Hepsi küçük hesaplar peşinde." dedi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı ağır hezimete rağmen Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, parti içinde yaşanan değişim gerginliği de tavan yaptı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN HEDEFİ BAY KEMAL: SORUMLULUK ALMADI
Değişim hareketinin başındaki Özgür Özel, Bay Kemal'e karşı adaylığını açıklarken Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı. "Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi" ifadelerini kullanan Özel Grup Başkanlığı görevinde de istifa etmeyeceğini duyurdu.
İL KONGRELERİ BOX RİNGİNE DÖNDÜ
CHP'deki bu kriz il kongrelerine de yansırken partinin İzmir ve Konya kongrelerinde de büyük kavga çıktı.
Seçime çarşaf liste ile gidilmesini isteyen taraflarla blok liste taraftarları arasındaki gerginlik arbedeye dönüştü. Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görüldü.
CHP'de yaşanan kaos her geçen gün daha fazla artarken Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek parti içindeki son durumu yorumlarken eleştirilerde bulundu.
İşte Zeyrek'in açıklamalarında öne çıkanlar:
BÜYÜK İLETİŞİM SORUNU VAR
CHP 100. yaşını nasıl kutladı? Böyle bir kutlama olur mu? AK Parti 22 yaşında ama görkemli törenler düzenledi. CHP'de kutlamalarda bile davetlileri ayırdılar. CHP'nin ciddi bir iletişim sorunu var ve sorunu çözecekler de bu sorunun kaynaklarından biri.
BLOK LİSTE KARARLARI BEN Mİ ALIYORUM?
Bir asırlık partisin sen. Biz kutlamaları konuşmak yerine İzmir'deki ve Konya'daki kavgaları konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu "Kurultay'la ben ilgilenmiyorum" diyor ama gidip ilçe başkanlarıyla buluşuyor. Blok liste kararlarını da siz aldınız. Düşmanı denize mi döküyorsunuz bu kongrelerde? Neyi bölüşemiyorsunuz?
GEMİYİ KIYIYA YANAŞTIRAMADI
Bu görüntüler CHP'ye asla yakışmıyor. CHP kendi içinden birinin çıkmasına göz yummuyor. Bu parti bu kadar dibe vurmamalı. Mevcut ekip Kemal Bey'in dediği gibini yapamayıp gemiyi kıyıya yanaştıramadı.
CHP'DE HERKES KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE
Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler kendi geleceklerini düşünüyor. Hepsi küçük hesaplar peşinde. Kongresinde birbirine yumruk atan memleketi mi düşünüyor? Kılıçdaroğlu süreci yönetemedi. Partide bütün ayak izleri birbirine karıştı.
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