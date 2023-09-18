CHP kongrelerindeki kavganın sebebi Kılıçdaroğlu! Yandaş Deniz Zeyrek isyan etti: Hepsi küçük hesaplar peşinde...

BLOK LİSTE KARARLARI BEN Mİ ALIYORUM?

Bir asırlık partisin sen. Biz kutlamaları konuşmak yerine İzmir'deki ve Konya'daki kavgaları konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu "Kurultay'la ben ilgilenmiyorum" diyor ama gidip ilçe başkanlarıyla buluşuyor. Blok liste kararlarını da siz aldınız. Düşmanı denize mi döküyorsunuz bu kongrelerde? Neyi bölüşemiyorsunuz?

GEMİYİ KIYIYA YANAŞTIRAMADI

Bu görüntüler CHP'ye asla yakışmıyor. CHP kendi içinden birinin çıkmasına göz yummuyor. Bu parti bu kadar dibe vurmamalı. Mevcut ekip Kemal Bey'in dediği gibini yapamayıp gemiyi kıyıya yanaştıramadı.