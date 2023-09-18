CHP ile İYİ Parti arasında bitmeyen kapışma! Bilge Yılmaz’ın sözlerine Canan Kaftancıoğlu’ndan yanıt: Açıkla!

"KILIÇDAROĞLU VE ETRAFINDAKİ ÇIKAR GRUPLARI..."

Zehir zemberek sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bilge Yılmaz; "Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı onerlilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM HEZİMETİNİN SORUMLULUĞUNU ALMADI"



Siten dolu sözlerine devam eden Bilge Yılmaz; "Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.