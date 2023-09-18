CHP ile İYİ Parti arasında bitmeyen kapışma! Bilge Yılmaz'ın sözlerine Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Açıkla!
Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyurması sonrası İYİ Partili isimler Bay Kemal'e yüklenmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik.” ifadelerini kullanırken bu sözler CHP cephesini kızdırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilge Yılmaz'ı hedef alırken "Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum." sözleriyle tepki gösterdi. İşte detaylar...
MAĞLUBİYET SONRASI İSYAN BÜYÜK
Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden Meral Akşener, mağlubiyet sonrası Bay Kemal'e isyan ederek yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını söylemiş ve Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçlamıştı.
ELEŞTİRİ YAĞMURU
Akşener'in bu açıklamaları sonrası İYİ Partili çok sayıda isim de CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koyarken CHP'nin tavrından dolayı seçimlerin kaybedildiğini ifade etmişlerdi.
"YANLIŞ STRATEJİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"
Son olarak İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz CHP ve Bay Kemal'i hedef alırken "Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart. Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi?" dedi.
"KILIÇDAROĞLU VE ETRAFINDAKİ ÇIKAR GRUPLARI..."
Zehir zemberek sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bilge Yılmaz; "Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı onerlilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi." ifadelerini kullandı.
"SEÇİM HEZİMETİNİN SORUMLULUĞUNU ALMADI"
Siten dolu sözlerine devam eden Bilge Yılmaz; "Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.
Bilge Yılmaz'ın bu açıklamaları CHP cephesinden tepkiyle karşılanırken CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından Yılmaz'a yüklendi.
İşte Kaftancıoğlu'nun sözleri:
"ELİNDE SOMUT BİR VERİ OLMADAN..."
"Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor."
"HANGİ ÇIKAR GRUBUNUN PARÇASIYIM?"
"Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; 'hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum."
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