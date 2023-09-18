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A Haber mega projenin kalbinde! Yusufeli Barajı’nda ilk türbin testi

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 14:39
Yusufeli Barajı'nda ilk türbin çalıştırıldı. Yusufeli Barajı'ndan elektrik alacağımız günler yaklaşıyor. Ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlayacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalın’ın konuğu olan dev projede makine mühendisi olarak çalışan Canberk Demirkan anlattı.
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