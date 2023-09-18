A Haber mega projenin kalbinde! Yusufeli Barajı’nda ilk türbin testi

Yusufeli Barajı'nda ilk türbin çalıştırıldı. Yusufeli Barajı'ndan elektrik alacağımız günler yaklaşıyor. Ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlayacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalın’ın konuğu olan dev projede makine mühendisi olarak çalışan Canberk Demirkan anlattı.

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