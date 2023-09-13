İmamoğlu İBB Başkanlığı adaylığı için konuştu: Genel Başkanımızın destek vermesi sevindiricidir

"DEVAMLI KONUŞUYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ile devamlı iletişim halinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Her zaman telefonla görüşüyorum. Hangi konuda kafamda soru işareti varsa Genel Başkanımızla 29 Mayıs'tan bu yana her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu kesmedim" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK KURULACAK MI?

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İstanbul'da ittifak olup olmayacağını yanıtlayan İmamoğlu, "İttifak kapısını kapattı düşüncesine katılmıyorum" dedi.