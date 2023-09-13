İmamoğlu İBB Başkanlığı adaylığı için konuştu: Genel Başkanımızın destek vermesi sevindiricidir
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgi alan Kılıçdaroğlu'nu sırtını dönen ve değişim hareketi başlattıktan sonra Özgür Özel'e destek veren Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı yerine rotayı İBB Başkanlığı'na kırdı.İmamoğlu kendisinin İstanbul'a mühürlü olduğunu vurgularken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini İBB için aday göstermesine yönelik konuştu. Kılıçdaroğlu'na karşı darbe toplantıları yapan İmamoğlu aday gösterilmesine "Sevindirici" yorumunu yaptı. Diğer yandan İmamoğlu, Meral Akşener'e de ittifaka ilişkin bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...
Seçimlerde arkasına HDPKK desteğini alan ancak yine de büyük bir hezimet yaşamaktan kurtulamayan Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.
DEĞİŞİM HAREKETİ BAŞLADI
Bu gelişme sonrası CHP'den Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel değişim hareketi başlatırken, özellikle İmamoğlu'nun kurduğu internet sitesi ve Zoom üzerinden yaptığı darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP'nin önde gelen isimleri Kılıçdaroğlu'na karşı değişim talebini gündemine getirirken, Kılıçdaroğlu bu konuda kendisine sorulan soruları pas geçti.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
"BEN İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYÜM"
Açıklamalar sonrası süreç ilerleyen CHP'de kurultayda beklediği desteği alamayacağını gören Ekrem İmamoğlu, yaptığı "Ben İstanbul'a mühürlüyüm" açıklamasıyla Genel Başkanlık yerine İBB Başkanlığı için aday olacağının sinyalini verdi.
3 ETKİNLİĞE DE KATILMADI
Diğer yandan Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği 3 etkinliğe de katılmazken İmamoğlu'nun etkinliklere davet edilmemiş olma ihtimali de gündemde yer aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise etkinliklerden İmamoğlu dahil bütün parti kurullarının haberdar olduğunu ifade etti.
Diğer yandan İmamoğlu yerel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.
GENEL BAŞKANIN "ADAYIMIZDIR" DEMESİ SEVİNDİRİCİ
İmamoğlu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğuna çıkıyorum. Bu yolculuğumu sayın Genel Başkanımızın destek vermesi, 'adayımızdır' demesi sevindiricidir, değerli tariftir" dedi.
"DEVAMLI KONUŞUYORUZ"
Kemal Kılıçdaroğlu ile devamlı iletişim halinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Her zaman telefonla görüşüyorum. Hangi konuda kafamda soru işareti varsa Genel Başkanımızla 29 Mayıs'tan bu yana her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu kesmedim" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ İLE İTTİFAK KURULACAK MI?
Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İstanbul'da ittifak olup olmayacağını yanıtlayan İmamoğlu, "İttifak kapısını kapattı düşüncesine katılmıyorum" dedi.
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