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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan A Haber’de önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 12:03
Güncelleme:12.09.2023 12:05
Gıda denetiminin sonuçları belli oldu mu? Üreticiye yönelik yeni destekler olacak mı? Gençleri tarıma teşvik için neler yapılıyor? Afrika ülkelerine gönderilecek tahılda son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Bakan Yumaklı Afrika'ya yapılacak tahıl sevkiyatı konusunda, "Önümüzdeki haftalarda tam miktar netleşecek." dedi. Gıda denetimi konusuna değinen Yumaklı, "55 bine yakın denetim yapıldı. Halkın sağlığına son derece önem veriyoruz." ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yarın Türkiye genelinde denetimlerin başlayacağını söyledi.
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