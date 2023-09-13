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Milli Muharip Uçak “KAAN” kimlere gözdağı veriyor? A Haber'de yorumlandı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Milli Muharip Uçak “KAAN” kimlere gözdağı veriyor? A Haber’de yorumlandı

Türkiye, savunma sanayiinde adeta şaha kalktı. Ülkemizin Başkan Erdoğan liderliğinde dünyaya karşı verdiği çetin mücadele ve savunma sanayiinde attığı adımlar tüm Batı'ya gözdağı oldu. Gazeteci Hikmet Genç, gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi. Genç "Erdoğan’ın bütün dünyaya bir meydan okuması var. Bu halka genetik kodlarını hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinde attığı adımlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ'NDE ZİRVEDE!

Başkan Erdoğan, "Hemen her hafta savunma sanayii alanında gurur verici bir haber alıyoruz. Kaan'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz." demişti.

Başkan Erdoğan, "Birkaç gün önce uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemimiz SİPER'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik. Yakında olmadık bahaneler öne sürerek bize havunma savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak konuma geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK 'KAAN'IN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ!

KAAN pilotunun takacağı süper teknolojik özel bir kaskla havada Milli Muharip Uçak SİHA'larla konuşacak.

Kol uçuşu gerçekleştirecek "mükemmel üçlü" düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak.

KAAN minimum risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve Süper Şimşek ileri sürülecek.

KAAN MİNİMUM RİSKLE İMHA EDECEK

İlk etapta SİHA'lar hedeflere KAAN tarafından yönlendirilecek. ANKA 3'ün görünmezlik kabiliyetinden istifade edilecek ve fırlatılacak SÜPER Şimşek hedefe yönelecek.

O anda yaydığı frekansla savaş uçağı gibi algılanacak. Bu sırada KAAN da asıl hedefleri minimum risk ile imha edecek.

Böylece KAAN ve üstün teknoloji kullanan pilotlar güvenle üslerine dönecek.

5. NESİL TEKNOLOJİ KAAN

Türkiye'yi uçak teknolojisinde en üst lige taşıyacak KAAN 'beşinci nesil çok rollü savaş uçağı' olarak tanımlanıyor.

KAAN'ın hava-havanın yanı sıra hava-yer muharebelerinde de aktif olarak kullanılması planlanıyor.

KAAN, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekât yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti ile göz dolduruyor.

RADAR İZİ YOK DENECEK KADAR AZ

44 bin fite kadar çıkabilen ve 40 bin fitte görev yapabilen delta kanatlı, jet motorlu ANKA-3 radar izi ve görünürlüğünün çok az olması nedeniyle dünyadaki muadillerinden ayrılıyor.

KRİTİK GÖREVLERDE SÜPER ŞİMŞEK

200 kilogram ağırlığında, 700 kilometre menzilli SÜPER ŞİMŞEK ise ihtiyaç halinde 35 kilograma kadar harp başlığı taşıyabiliyor.

Gazeteci Hikmet Genç A Haber'de, Türkiye'nin dünyaya karşı verdiği çetin mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Batı karşısındaki dik duruşu ve Savunma Sanayii'nde atılan adımlarla yönelik paylaşımlarda bulunuldu. İşte o açıklamalarda yer alan satır başları:

"ERDOĞAN TÜRKİYE'YE GENETİK KODLARINI HATIRLATTI"

Erdoğan'ın bütün dünyaya bir meydan okuması var. Diyor ya, 'Dünya 5'ten büyüktür! Daha adil bir dünya mümkün' diye… Yıllarca Batı tarafından Türkiye'de karşı girişimlerde bulunuldu, bunların ardından dış politikayı güncelleyip, dikte ettirdiklerini yaptırdılar. Diyorlar ya 'Erdoğan herkesle kavga ediyor' e tabi kavgası var adamın. Çünkü Erdoğan olmasa kavga etmeyecekler seninle… Bu kavga olmazsa bu ülke gelişmez. Erdoğan bu halka genetik kodlarını hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN İDDİALI OLMA DURUMU BATI'YI RAHATSIZ EDİYOR"

Türkiye'nin bu meydan okuma bu iddialı durumu Batı'yı rahatsız ediyor. Bugün Emperyalistler Türkiye'ye karşı nasıl davranacaklarını dahi bilemiyorlar. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar durduramadıkları bir Türkiye yükselişi var.

Türkiye bugün İHA uçak gemisini yapabiliyor, İHA'yı dünyaya satabiliyor, kendi füze kalkanımızı ve kendi uçağımızı yapabiliyoruz.

İsrail basınından çarpıcı Erdoğan analizi

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