Milli Muharip Uçak “KAAN” kimlere gözdağı veriyor? A Haber'de yorumlandı
Türkiye, savunma sanayiinde adeta şaha kalktı. Ülkemizin Başkan Erdoğan liderliğinde dünyaya karşı verdiği çetin mücadele ve savunma sanayiinde attığı adımlar tüm Batı'ya gözdağı oldu. Gazeteci Hikmet Genç, gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi. Genç "Erdoğan’ın bütün dünyaya bir meydan okuması var. Bu halka genetik kodlarını hatırlattı" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinde attığı adımlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi.
TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ'NDE ZİRVEDE!
Başkan Erdoğan, "Hemen her hafta savunma sanayii alanında gurur verici bir haber alıyoruz. Kaan'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz." demişti.
Başkan Erdoğan, "Birkaç gün önce uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemimiz SİPER'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik. Yakında olmadık bahaneler öne sürerek bize havunma savunma sistemi vermeyenlere, hava savunma sistemi satacak konuma geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
MİLLİ MUHARİP UÇAK 'KAAN'IN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ!
KAAN pilotunun takacağı süper teknolojik özel bir kaskla havada Milli Muharip Uçak SİHA'larla konuşacak.
Kol uçuşu gerçekleştirecek "mükemmel üçlü" düşmanın hava savunma sisteminin kafasını karıştıracak.
KAAN minimum risk altında ana hedefleri yerle bir ederken, operasyonlarda maliyeti çok daha az olan SİHA'lar ve Süper Şimşek ileri sürülecek.
KAAN MİNİMUM RİSKLE İMHA EDECEK
İlk etapta SİHA'lar hedeflere KAAN tarafından yönlendirilecek. ANKA 3'ün görünmezlik kabiliyetinden istifade edilecek ve fırlatılacak SÜPER Şimşek hedefe yönelecek.
O anda yaydığı frekansla savaş uçağı gibi algılanacak. Bu sırada KAAN da asıl hedefleri minimum risk ile imha edecek.
Böylece KAAN ve üstün teknoloji kullanan pilotlar güvenle üslerine dönecek.
5. NESİL TEKNOLOJİ KAAN
Türkiye'yi uçak teknolojisinde en üst lige taşıyacak KAAN 'beşinci nesil çok rollü savaş uçağı' olarak tanımlanıyor.
KAAN'ın hava-havanın yanı sıra hava-yer muharebelerinde de aktif olarak kullanılması planlanıyor.
KAAN, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekât yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti ile göz dolduruyor.
RADAR İZİ YOK DENECEK KADAR AZ
44 bin fite kadar çıkabilen ve 40 bin fitte görev yapabilen delta kanatlı, jet motorlu ANKA-3 radar izi ve görünürlüğünün çok az olması nedeniyle dünyadaki muadillerinden ayrılıyor.
KRİTİK GÖREVLERDE SÜPER ŞİMŞEK
200 kilogram ağırlığında, 700 kilometre menzilli SÜPER ŞİMŞEK ise ihtiyaç halinde 35 kilograma kadar harp başlığı taşıyabiliyor.
Gazeteci Hikmet Genç A Haber'de, Türkiye'nin dünyaya karşı verdiği çetin mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Batı karşısındaki dik duruşu ve Savunma Sanayii'nde atılan adımlarla yönelik paylaşımlarda bulunuldu. İşte o açıklamalarda yer alan satır başları:
"ERDOĞAN TÜRKİYE'YE GENETİK KODLARINI HATIRLATTI"
Erdoğan'ın bütün dünyaya bir meydan okuması var. Diyor ya, 'Dünya 5'ten büyüktür! Daha adil bir dünya mümkün' diye… Yıllarca Batı tarafından Türkiye'de karşı girişimlerde bulunuldu, bunların ardından dış politikayı güncelleyip, dikte ettirdiklerini yaptırdılar. Diyorlar ya 'Erdoğan herkesle kavga ediyor' e tabi kavgası var adamın. Çünkü Erdoğan olmasa kavga etmeyecekler seninle… Bu kavga olmazsa bu ülke gelişmez. Erdoğan bu halka genetik kodlarını hatırlattı.
TÜRKİYE'NİN İDDİALI OLMA DURUMU BATI'YI RAHATSIZ EDİYOR"
Türkiye'nin bu meydan okuma bu iddialı durumu Batı'yı rahatsız ediyor. Bugün Emperyalistler Türkiye'ye karşı nasıl davranacaklarını dahi bilemiyorlar. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar durduramadıkları bir Türkiye yükselişi var.
Türkiye bugün İHA uçak gemisini yapabiliyor, İHA'yı dünyaya satabiliyor, kendi füze kalkanımızı ve kendi uçağımızı yapabiliyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...
- Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...
- Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtlar ne zaman, nasıl başvurulur? 2024 Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? e-Devlet Hac işlemleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...