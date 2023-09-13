Milli Muharip Uçak “KAAN” kimlere gözdağı veriyor? A Haber’de yorumlandı

TÜRKİYE'NİN İDDİALI OLMA DURUMU BATI'YI RAHATSIZ EDİYOR"

Türkiye'nin bu meydan okuma bu iddialı durumu Batı'yı rahatsız ediyor. Bugün Emperyalistler Türkiye'ye karşı nasıl davranacaklarını dahi bilemiyorlar. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar durduramadıkları bir Türkiye yükselişi var.

Türkiye bugün İHA uçak gemisini yapabiliyor, İHA'yı dünyaya satabiliyor, kendi füze kalkanımızı ve kendi uçağımızı yapabiliyoruz.