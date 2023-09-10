Çelişkilerin partisi İYİ Parti'den Mansur Yavaş adımı: İş birliği zemini oluşursa hayır demeyiz kapıyı kapatmadık
Gelen çelişki dolu açıklamalarla siyaset gündeminde yer alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da yerel seçimlerde CHP'den farklı bir aday çıkaracaklarını ifade ederken "İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek." demişti. Bu açıklamalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara adayı olacağını duyururken konuya ilişkin ilk açıklama İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale, Akşener'in aksine son aşamada bir iş birliği zemini oluşursa hayır demeyeceklerini ifade ederken kapıyı kapatmadıklarını vurguladı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında CHP'yi eleştirirken yerel seçimlerde her ilde farklı aday çıkaracaklarının altını çizmişti.
"BELKİ BİZİMKİ SEÇİLECEK"
Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
"YOLLARI AÇIK OLSUN"
Akşener'in bu sözleri sonrası CHP'li isimlerde de üst üste tepkiler gelirken bugün bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.
Öztrak "Ben oradan yapılan açıklamalarla ilgili konuşursam, bu milletin aklını iyice karıştırır. Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." dedi.
İYİ PARTİ'NİN ADAYI ÖZLALE
Diğer yandan Akşener yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda Ümit Özlale'yi düşündüklerini açıkladı.
KILIÇDAROĞLU: YAVAŞ BİZİM ADAYIMIZ
Diğer yandan Mansur Yavaş'ın da İYİ Parti'ye katılacağı ve aday olacağı iddiaları kulislerde konuşulurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ ANKARA'YI VE YAVAŞ'I İSTEMİŞTİ
Mansur Yavaş'ın bu çıkışı CHP'de büyük paniğe neden olurken, İYİ Parti'den bomba bir karşılık geldi. Katılığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankara'nın İYİ Parti'ye verilmesi lazım. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Parti'nin adayı olur" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olacağını açıklamasının ardından İYİ Partili Ümit Özlale'den konuya ilişkin açıklama geldi.
İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞURSA HAYIR DEMEYİZ
"Biz tüm illerde ve ilçelerde aday çıkartmayı planlıyoruz. Ancak son aşamada işbirliği zemini oluşursa hayır demeyiz. Dolayısıyla adaylarımızı çıkarırız ancak bizim kuruluş ilkelerimizle örtüşürse işbirliği aranır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon sorusu! İllerin listesi...
- El estetik ücretleri ne kadar, kaç TL? Estetik el nasıl yapılır, kaç para? Rabia Birsen Göğercin...
- Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bursluluk İOKBS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
- Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?
- 2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sahtekar ikili filminin konusu ne? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kim, hangi tarihte çekildi?
- Yemeyi durduramıyorum diyenlere Ender Saraç reçetesi! Hap kullanmadan iştahınızı yok edecek!
- Mor lahana turşusunu bir de böyle deneyin! Ağızınızı sulandıracak katır kutur yemelik tarif...
- Yarın okullar açılıyor mu? 11 Eylül Pazartesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.'nci sınıflarlar okul var mı? MEB 2023-24 eğitim takvimi
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 1942 yılında çekilen gizemli kare sosyal medyayı böldü! Tüyleriniz diken diken olacak!