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Çelişkilerin partisi İYİ Parti'den Mansur Yavaş adımı: İş birliği zemini oluşursa hayır demeyiz kapıyı kapatmadık

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Çelişkilerin partisi İYİ Parti’den Mansur Yavaş adımı: İş birliği zemini oluşursa hayır demeyiz kapıyı kapatmadık

Gelen çelişki dolu açıklamalarla siyaset gündeminde yer alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da yerel seçimlerde CHP'den farklı bir aday çıkaracaklarını ifade ederken "İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek." demişti. Bu açıklamalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara adayı olacağını duyururken konuya ilişkin ilk açıklama İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale, Akşener'in aksine son aşamada bir iş birliği zemini oluşursa hayır demeyeceklerini ifade ederken kapıyı kapatmadıklarını vurguladı. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında CHP'yi eleştirirken yerel seçimlerde her ilde farklı aday çıkaracaklarının altını çizmişti.

Akşener partilerinin CHP'ye kazandırmak için kurulmadığını da vurgularken İstanbul ve Ankara'da da CHP'den farklı aday göstereceklerini vurguladı.

"BELKİ BİZİMKİ SEÇİLECEK"

Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.

"YOLLARI AÇIK OLSUN"

Akşener'in bu sözleri sonrası CHP'li isimlerde de üst üste tepkiler gelirken bugün bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Öztrak "Ben oradan yapılan açıklamalarla ilgili konuşursam, bu milletin aklını iyice karıştırır. Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." dedi.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI ÖZLALE

Diğer yandan Akşener yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda Ümit Özlale'yi düşündüklerini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: YAVAŞ BİZİM ADAYIMIZ

Diğer yandan Mansur Yavaş'ın da İYİ Parti'ye katılacağı ve aday olacağı iddiaları kulislerde konuşulurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ ANKARA'YI VE YAVAŞ'I İSTEMİŞTİ

Mansur Yavaş'ın bu çıkışı CHP'de büyük paniğe neden olurken, İYİ Parti'den bomba bir karşılık geldi. Katılığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankara'nın İYİ Parti'ye verilmesi lazım. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Parti'nin adayı olur" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olacağını açıklamasının ardından İYİ Partili Ümit Özlale'den konuya ilişkin açıklama geldi.

İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞURSA HAYIR DEMEYİZ

"Biz tüm illerde ve ilçelerde aday çıkartmayı planlıyoruz. Ancak son aşamada işbirliği zemini oluşursa hayır demeyiz. Dolayısıyla adaylarımızı çıkarırız ancak bizim kuruluş ilkelerimizle örtüşürse işbirliği aranır."

KAPIYI KAPATMIŞ DEĞİLİZ

"Biz ortaklık olmayacak gibi iddialı adaylar çıkarmak istiyoruz. Son aşamada iş birliği zemini oluşursa kapıyı kapatmış değiliz."

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