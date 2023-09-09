Altında beklenti ne yönde? Altın nasıl bir seyir izleyecek?

Eylül ayı içerisinde yatay bir süreç var. Baskılanma ve sakinlik var. Bu sakinliğin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu ay FED'in faiz kararı var ve küresel piyasaların gözü FED'de olacak. Karar ve ons altına etkisi yakından takip ediliyor. Kişisel tahminim FED'in faiz kararını pas geçeceği yönünde. Bu da ons altına destek verebilir. Kısa vadeli baskılanma olsa bile orta ve uzun vadede özellikle ekim ayı itibarıyla ons altında 2 bin dolar seviyelerin üzerinde ataklar görebiliriz.