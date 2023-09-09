Altında beklenti ne yönde? Altın nasıl bir seyir izleyecek?
Son dakika haberleri… Hafta ortasına doğru sert düşüş gösteren altın fiyatlarında yön yukarı döndü. Altında beklenti ne yönde? FED’in faiz kararı nasıl etki edecek? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para olacak? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
Altın fiyatları Merkez Bankası'ın faiz kararını ardından aşağı doğru bir yönelişe geçti. Hafta ortasında da sert düşüşler yaşandı. Ancak haftanın son işlem günlerinde yönü yukarı döndü.
Peki altında seyir ne olacak? Fiyatlar ne aşağı mı yukarı mı gidecek? FED'in faiz kararının etkisi ne olur? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Damla Karasu'nun konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
İslam Memiş'in öne çıkan sözleri:
"Altın fiyatları bu hafta dalgalı seyirde işlemler gerçekleştirdi. Ons altın tarafında 1918-1945 dolar aralığını gördük. Şu anda 1919 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altında tarafında serbest piyasalarda 1697-1720 TL aralığında işlemler gerçekleşti. Şu anda 1704 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor. Ons altın tarafında yaşanan dalgalı seyir gram altının bin 700 lira seviyesinin üzerinde tutulmasına destek vermiş oldu.
Eylül ayı içerisinde yatay bir süreç var. Baskılanma ve sakinlik var. Bu sakinliğin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu ay FED'in faiz kararı var ve küresel piyasaların gözü FED'de olacak. Karar ve ons altına etkisi yakından takip ediliyor. Kişisel tahminim FED'in faiz kararını pas geçeceği yönünde. Bu da ons altına destek verebilir. Kısa vadeli baskılanma olsa bile orta ve uzun vadede özellikle ekim ayı itibarıyla ons altında 2 bin dolar seviyelerin üzerinde ataklar görebiliriz.
Belki bu yılı 2 bin dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabiliriz. Bugünkü ekonomik veriler bunu işaret ediyor. Gram altının özeline baktığınız zaman yine resmi kur tarafıyla serbest piyasalar arasında 40 TL bir makas aralığı var. Bu korunmaya devam ediyor. Gram altında orta ve uzun vadede bin 700 ve bin 690 seviyeleri alım fırsatı olarak görülebilir.
Yılın son çeyreğinde gram altın tarafında yeni rekorlar bizi bekliyor olabilir. Hem dolar tarafındaki güçlü duruş devam ediyor hem ons altındaki yükseliş isteği devam ediyor. Bunun çarpanı da gram altında yükselişlerin süreceğini gösteriyor. Özellikle eline yeni para geçmiş olan vatandaşlar bu noktadan alım fırsatı bulabilirler."
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