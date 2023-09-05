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Gram altın için rakam verdi: Kısa vade için...

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 09:37
Altında seyir ne olur? Ons altın fiyatlarına beklentiler neler? Gram altın kaç lira? Gramda beklentiler neler? Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gram altın için rakam verdi: Kısa vade için... GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ: KISA VADE İÇİN...

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Gram altın için rakam verdi
Gram altın için rakam verdi
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