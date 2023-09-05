Gram altın için rakam verdi: Kısa vade için...

Altında seyir ne olur? Ons altın fiyatlarına beklentiler neler? Gram altın kaç lira? Gramda beklentiler neler? Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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