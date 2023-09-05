CHP yandaşı Saymaz’dan Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Bu açıklamadan sonra AK Parti’yi eleştiremezsiniz...

ATATÜRK DÜŞMANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçitğimiz günlerde olay açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullanılmıştı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk düşmanı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" demişti.

CHP'de son dönemde çıkan skandal danışman krizini fondaş Sözcü TV'de değerlendiren yandaş İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu.

Saymaz: Kemal Kılıçdaroğlu baskılara dayanamadı ve açıklama yaptı. 'Bir arkadaşımın tavsiyesi ile Hanımefendiyi danışman yaptım, bu paylaşımları bilseydim yapmazdım' diyor.

"KILIÇDAROĞLU BU AÇIKLAMADAN SONRA AK PARTİ'Yİ ELEŞTİREMEZ"

Şimdi Kemal Bey, AK Parti'yi bugüne kadar liyakat ile ilgili eleştirdiniz. Allah aşkına bu açıklamayı yaptıktan sonra AK Parti'yi liyakat yönünden eleştirebilir misiniz? Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız 81 vali, yığınla kaymakam ve bakan atayacaktınız. Yine bir arkadaşınız referanslı ile mi olacaktı bütün bunlar? Sizi kendinize 'hain', Atatürk'e hakaret eden birisini arkadaş referansı ile danışman yapmışsınız… Yarın devleti yönetme imkanı size geldiğinde bakanı nasıl atayacaktınız, arkadaş referansı ile mi?