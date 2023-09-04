Avrupa'nın "gaz merkezi" Türkiye mi olacak? Gazeteci Gaffar Yakınca A Haber'de değerlendirdi
Dünyanın merakla beklediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi bugün gerçekleşti. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda kritik maddelerin ve iş birliği söylemlerinin yapılması dikkat çekti. Putin, “Rusya doğal gaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır” ifadelerini kullanırken, Türkiye’nin Avrupa’da “enerji üssü” olduğunun sinyallerini verdi. Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber’de kritik görüşmeden yapılan açıklamalara yönelik değerlendirmeler bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik zirve sonrası önemli açıklamalarda bulunuldu.
"TÜRKİYE SINIF ATLAYACAK"
Putin ile diğer bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda Suriye, Güney Kafkasya, Libya ile Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirdik. İkili ilişkilerimizi bugüne kadar iyi komşuluk, dostluk, samimiyet ilkeleri temelinde ülkelerimizin ve bölgemizin çıkarına hizmet edecek şekilde ilerlettik. Bu temel üzerine inşa edilen Türk-Rus münasebetlerinin faydalarını çok geniş bir alanda gördük, görüyoruz. Rusya ile yakın temasımız bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir. Özellikle Akkuyu Nükleer Enerji Santrali malum son şiddetiyle yürüyor. İkinci bir adım olarak da yine Sinop Nükleer Enerji Santrali konusunu bugün değerli dostumla ele aldık ve bu alanda da atılacak bir adımla Türkiye sınıf atlayacaktır."
Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda Putin'e, şahsına ve heyetine gösterdiği hüsnükabul nedeniyle bir kez daha teşekkür etti, ziyaretin her iki ülke ve bölge için hayırlı olmasını diledi.
"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİMİZ STRATEJİK"
Putin, enerji alanında iş birliğinin stratejik nitelikte olduğunu vurgulayarak, Akkuyu Nükleer Santrali'nde gelecek yıl ilk ünitenin çalışmaya başlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
TÜRKİYE'YE MERKEZ OLMA TEKLİFİ
TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatları üzerinden geçen sene 21,5 milyar metreküp doğal gaz sevk edildiğini söyleyen Putin, bu yılın ilk 7 ayında ise 10 milyar metreküp doğal gaz gönderdiklerini dile getirdi.
Putin, "Rusya doğal gaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğal gaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz. İlerde de Türk ekonomisine bu ucuz ve etkili yakıtın sevkiyatına devam edeceğiz. Onun için Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurulmasını teklif ettik." diye konuştu.
"ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ VAR"
Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi konusunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Putin, "Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var." ifadesini kullandı.
Putin, geçen yıl Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyon turistin gittiğini, bu yılın ilk yarısında ise 2,2 milyon turistin Türkiye'de dinlendiğini belirterek, "İnanıyoruz ki aynı şekilde hızlı tempo gelişmeye devam edecek." dedi.
Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber'de Başkan Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmede yapılan iş birliği açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"DİJİTAL PAZAR YERİ TÜRKİYE ÜZERİNDEN KURULACAK"
Gaffar Yakınca: Bugün için biz Karadeniz'de kendi doğal gaz rezervlerimize ulaştığımız için Kıyıköy bizim açımızdan önemli bir bölge, oraya zaten depolama alanları kurmamız gerekiyor. Rusya ile beraber bir proje olursa belki daha büyük bir şey yapacağız. Müneccim olmaya gerek yok, Türkiye açısından böyle bir proje olduğunda elimizin çok güçleneceğini kestirmek çok güç değil. Buna eşlik eden bir diğer proje ise, dijital pazar yerinin Türkiye üzerinden kurulacak olması…
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