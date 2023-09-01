Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’tan A Haber’e özel açıklamalar

TEK ÜLKE TÜRKİYE

Tabii ki bizim de bazı taleplerimiz var. Zirve çerçevesinde resmi olan daha doğrusu basına yansıyan toplantılarla beraber hızlı yapılan ayaküstü bir takım konuların görüşüldüğü mahiyetli konuların konuşulduğu küçük küçük toplantılar da oluyor. Bunların çerçevesinde hepsi gerçekleşecek. Ama BM'nin ayağını öncelikle bir G20'yi halledelim ondan sonra BM'ye doğru gideceğiz. Pazartesi günü Rusya'da Soçi'de olacağız. Orada G20 ülkeleri arasında olan Türkiye tek ülke tüm taraflarla görüşen. Hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla hem görüşebilien hem müzakere edebilen hem de güvenini sağlamış olan arabuluculuk konusunda gerektiği taktirde devreye girebilen tek ülke Türkiye.

Gözler pazartesi günkü görüşmede. Hızlı bir eylül ayı yaşayacağız yoğun temasların olduğu her türlü temasın masada olduğu.

Biden ile görüşme de seçenekler arasında tabii ki var. Ama ABD'de seçim sürecinin de başlamış olduğunu düşünürsek seçim dönemi başlamış vaziyette, onların da etkisi oluyor. Biden'ın ne kadar New York'te bulunup bulunmayacağı da net değil dolayısıyla birçok parametre var.