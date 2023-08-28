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Yol tarifi uçurumda bitti: 4 can gitti! Haritaya güvenirken 2 kere düşünün

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Giriş: 28.08.2023 10:14
Sürücüler artık ezbere bildiği yollarda bile trafik yoğunluğu olup olmadığını görebilmek için navigasyon uygulamalarından faydalanıyor. Ancak o yol tarifleri güncel değilse sizi bazen ters yöne, bazen de tehlikeli noktalara yönlendirebiliyor. Benzer olay Adana'da dört kişilik bir ailenin sonu oldu. Ekiplerimiz harita kullanırken benzer durumla karşılaşmamak için ne yapılabileceğini araştırdı.
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