28 Ağustos 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yol tarifi uçurumda bitti: 4 can gitti! Haritaya güvenirken 2 kere düşünün
Sürücüler artık ezbere bildiği yollarda bile trafik yoğunluğu olup olmadığını görebilmek için navigasyon uygulamalarından faydalanıyor. Ancak o yol tarifleri güncel değilse sizi bazen ters yöne, bazen de tehlikeli noktalara yönlendirebiliyor. Benzer olay Adana'da dört kişilik bir ailenin sonu oldu. Ekiplerimiz harita kullanırken benzer durumla karşılaşmamak için ne yapılabileceğini araştırdı.