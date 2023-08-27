Meral Akşener Fatih Portakal’ın hedefinde: Başarısızlıkta sorumluluk almayıp zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun

"ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKTI"

Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağ gibi üste çıkmak bu olsa gerek.

"SEÇMEN MUHALEFETE İYİ BİR DERS VERECEK"

İyi de CB'da adayı vazgeçiremedin, Meclis seçiminde nasıl yüzde 10'un altında kaldınız? Bu büyük başarısızlık için ne diyorsunuz? Bu sorunun cevabı zaten yok. Kanımca 31 Mart'ta seçmen size ve değişmeyen muhalefete iyi bir ders verecek.