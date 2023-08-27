Meral Akşener Fatih Portakal'ın hedefinde: Başarısızlıkta sorumluluk almayıp zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarla CHP'yi topa tutarken yerel seçimlere parti olarak gireceklerini duyurdu. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun nefsine yenildiğini ifade ederken "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." dedi. Bu çıkış sonrası CHP medyası Akşener'i hedef almaya başlarken Fatih Portakal da o isimler arasına katıldı. Portakal, Akşener'i başarısızlık durumunda sorumluluk almamakla suçlarken kendisinin zeytinyağı gibi üste çıktığını söyledi. CHP yandaşı Portakal ayrıca yerel seçimlerde seçmenin muhalefete iyi bir ders vereceğini belirtti. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran ancak gelen mağlubiyet sonrası Bay Kemal'i yerin dibine sokan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam etti.
NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK
Akşener yeni bir yola çıkacaklarını ifade ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda ısrarını hedef aldı. Akşener "Ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz, "önce millet, önce memleket" dedik. Ama ne yazık ki, "önce şahsım, önce ben" diyenlerle uğraştık. Biz, milletimizin geleceği için, kendi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ama ne yazık ki, Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." dedi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SİTEM: CESARET EDEMEDİLER
Akşener ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yolunu Kılıçdaroğlu'nun kestiğini ifade ederken "Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim! Önleri kesilmek istendiğinde, yardımlarına koştum, yanlarında durdum. Ama onları paçalarından tutup, aşağı çekenlere engel olamadım. Özür dilerim! Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım." dedi.
Akşener'in bu sözleri sonrası CHP medyası ayağa kalkarken, Fatih Portakal Akşener'i sert sözlerle hedef aldı.
İşte Portakal'ın sözleri:
"BAŞARISIZLIKTA SORUMLULUK ALMIYOR"
Meral Akşener'in 26 Ağustos konuşmasında söyleyeceklerini tahmin etsem de, meraktan bir dinleyim dedim. Şaşırtmadı! . Başarısızlikta hiç sorumluluk almıyor.
"ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKTI"
Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağ gibi üste çıkmak bu olsa gerek.
"SEÇMEN MUHALEFETE İYİ BİR DERS VERECEK"
İyi de CB'da adayı vazgeçiremedin, Meclis seçiminde nasıl yüzde 10'un altında kaldınız? Bu büyük başarısızlık için ne diyorsunuz? Bu sorunun cevabı zaten yok. Kanımca 31 Mart'ta seçmen size ve değişmeyen muhalefete iyi bir ders verecek.
"İNSANLARIN UMUTLARINI TÜKETTİNİZ"
Acı olansa haketmediğiniz o koltuklarda oturmaya devam edecek olmanız. Ona da zaten kulpu şimdiden takmıssınız: "yerel seçim genel seçim değildir." İnsanların umudunu tükettiniz, bizi kobay gibi görmeyi alışkanlık haline getiren, üzerimizde her türlü ekonomik ve sosyal deneyi yapan bu yöneticilere mecbur bıraktınız. Yazıklar olsun!
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