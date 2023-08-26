Yerel seçimler yolunda yedili koalisyon darmadağın! Ümit Özdağ şartlarını açıkladı! İmamoğlu ve Tunç Soyer’e kesik...

KILIÇDAROĞLU PROTOKOLÜ İTİRAF ETTİ

Kılıçdaroğlu ise yapılan anlaşmaya ilişkin gelen soru üzerine "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı." açıklamasıyla durumu adeta itiraf etti.