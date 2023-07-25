25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İBB'de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı'nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

İBB'de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı'nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

CHP'li İBB yönetimi Pendik - Tuzla hattındaki metro çalışmalarına neden başlamadı? Bölgede son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan son durumu aktardı. Görenleri şaşkına çeviren manzarayı gösterdi. Metro istasyonunun olması gereken bölge drone ile havadan görüntülendi.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.07.2023 12:44
  • 1
  • 18
İBB’de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı’nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi, Pendik - Tuzla Metro Hattı'nın 2023 yılında hizmete açılacağını duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
İBB’de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı’nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

Ancak bölgede hiçbir çalışma başlamadı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan son durumu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Enteresan bir görüntü, enteresan bir durumu ekranlara taşıyacağız.

  • 3
  • 18
İBB’de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı’nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

Normal şartlarda bir yerde bir metro inşaatı ile ilgili bir afiş görseniz hemen arkasında hummalı bir çalışma olduğunu haklı olarak düşünürsünüz ancak bulunduğumuz bu noktada durum biraz daha farklı.

REKLAM VAR ÇALIŞMA YOK! | VİDEO İZLE

  • 4
  • 18
İBB’de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı’nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

İBB tarafından 2023 yılında açılacağı belirtilen Pendik – Tuzla Metro Hattı'ndan bahsediyoruz. Tamamlanmış olsaydı Pendik Merkez, Kaynarca Merkez ve Tuzla Merkez'e uzanan bir metro olacaktı.

  • 5
  • 18
İBB’de reklam var çalışma yok! Pendik - Tuzla Metro Hattı’nda şoke eden manzara | A Haber havadan görüntüledi

Bizler de şu anda A Haber ekibi olarak Tuzla bölümündeyiz ve Tuzla bölümünde 2023 yılında normal şartlarda bu metronun açılmış olması gerekiyordu. Afişlere baktığınızda arkasında bir çalışma olduğunu düşüneceksiniz ama işin aslı öyle değil.