Ulaştırma Bakanı ile bir gün! Bakan Uraloğlu’nun Balıkesir ziyaretini A Haber takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği konulardan biri de şehir buluşmaları ve Bakan Uraloğlu da Balıkesir'deki şehir buluşmasına katıldı. Bakan Uraloğlu, "Talepleri aldık. Ne yapabiliriz diye ihtiyaçlar noktasına onu konuştuk. Malum önümüzde bir mali seçimler var. Bizim için kıymetli Balıkesir'in bir duruşu var o duruşu biz nasıl daha güçlendiririz diye istişare ettik yol haritamızı netleştirmiş olduk yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.