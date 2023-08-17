17 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Ulaştırma Bakanı ile bir gün! Bakan Uraloğlu’nun Balıkesir ziyaretini A Haber takip etti

Ulaştırma Bakanı ile bir gün! Bakan Uraloğlu’nun Balıkesir ziyaretini A Haber takip etti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
ABONE OL
Ulaştırma Bakanı ile bir gün! Bakan Uraloğlu’nun Balıkesir ziyaretini A Haber takip etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'deydi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Selçuk Aydın da bakana bir gün boyunca eşlik etti. İşte Bakan Uraloğlu’nun bir günü…

"Bakanlarla bir gün" haber serisinin 2. için Balıkesir'e gitti A Haber. Ekiplerimizin konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu oldu. Gün havalimanında başladı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Balıkesir biraz rüzgarlı hava sıcaklığı biraz düşmüş gibi. İnşallah güzel bir program olacak." dedi.

İlk durak Balıkesir Valiliği oluyor. Buradaki ziyareti tamamlayan Bakan Uraloğlu, belediyeye doğru yola çıktı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un "Sabahları spor da yapıyoruz herhalde?" sorusuna Uraloğlu, "Sabahları eksik kaldı mı şehir programlarında tamamlıyoruz. bu kısa oluyor ama spor gerçekten terleyerek yapılması lazım. Ne yürürsek kardır." cevabını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği konulardan biri de şehir buluşmaları ve Bakan Uraloğlu da Balıkesir'deki şehir buluşmasına katıldı. Bakan Uraloğlu, "Talepleri aldık. Ne yapabiliriz diye ihtiyaçlar noktasına onu konuştuk. Malum önümüzde bir mali seçimler var. Bizim için kıymetli Balıkesir'in bir duruşu var o duruşu biz nasıl daha güçlendiririz diye istişare ettik yol haritamızı netleştirmiş olduk yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlık alanı mühendislik olunca rota şantiyeye çevriliyor. 25-30 dakikalık olan seyahat süresini 6 dakikaya düşürecek olan Kuzey Çevreyolu çalışmalarını inceledi.

Uraloğlu, "Ülkenin 4 bir yanı şantiyeye dönmüş durumda. Biz de şu anda bir şantiyedeyiz Balıkesir'deyiz. Kuzey Batı Çevreyolu burası. Görünen çalışma yaklaşık asfalt uygulaması 10 km üç gidiş üç geliş altı şeritli yolu konuşuyoruz. Balıkesir trafiğini ciddi şekilde rahatlatacak 1. etabı bu sene bitirip trafiğe açmayı hedefliyoruz. Geri kalanları 2024 sonu 2025 gibi olur ama 1. bölümünü bu sene bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu şantiye ziyaretini tamamladıktan sonra Balıkesir'in cadde ve sokaklarına indi burada vatandaşlarla buluştu. Balıkesir sokaklarında bakanı ilk karşılayan ayakkabı boyacısı oluyor. Anılar canlanmıyor değil çünkü ayakkabı boyacılığı, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun çocukluk mesleği. Uraloğlu, "İlkokulda ayakkabı boyacılığı yaptım 1-1.5 liraya ayakkabı boyadım. Aşağı yukarı 76-77lerde yaptım. Öğleden önce kahvenin önünde iki üç çift boyadım mı günlük harçlığı çıkarıyordum." dedi.

Ziyaret kuyumcu dükkanı, pastane, peynir dükkanı ve kuruyemişci olarak devam etti. Bu ziyaretlerden sonra Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Zağnos Paşa'nın kendi adıyla yaptırdığı Camii'ye gitti. Eller beş asırlık camide semaya kalktı.

Gençlerle de sohbet edip fotoğraf çekilen Bakan Abdulkadir Uraluoğlu'nun Balıkesir'e veda vakti geliyor. Gün başladığı yerde havalimanında bitiyor. Uraloğlu, "Meydan düzenlemesi gerçekten Balıkesir'e ayrı bir kimlik kattı. Büyükşehir Belediyesi milletvekilleri ortamı yeterince sıcak tutmuş onu görebiliyoruz gayret emek var bizim de ona küçükte olsa katkımız olursa bizde mutlu olacağız. Beşikten mezara her yerde Ulaştırma Bakanlığı var. Siz de bugünkü programda A Haber olarak bizleri takip ettiniz teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı ile bir gün! ULAŞTIRMA BAKANI İLE BİR GÜN!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bir gününe eşlik etti A HABER, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN BİR GÜNÜNE EŞLİK ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA