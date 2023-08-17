Hatay’da enkazlardan 550 tarihi eser çıkarıldı! Tarihe ve ecdada saygı

Buradaki tarihi eserlerden çıkan bütün tarihi objeleri burada ayrıştırma sahasında özel olarak bölümlüyoruz ve koruyoruz. Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile Habibi Neccar Camii, Ulu Camii, Rum Ortodoks Kilisesi dahil buralarda 55 nitelikli eserlerde kazılarla kurtarılma işlemi yapılmıştır. Burada Osmanlı Dönemi'na ait pek çok eser ve obje bulunmaktadır. Tüm işlemler büyük bir titizlikle yapılmaktadır.