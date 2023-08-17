Hatay’da enkazlardan 550 tarihi eser çıkarıldı! Tarihe ve ecdada saygı
Hatay'da depremde yıkılan enkazlardan 550 tarihi eser kurtarıldı. Eserler restorasyonun ardından tekrar kullanılacak. Detayları o noktada bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da önemli açıklamalarda bulundu.
Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkazlardan 550 tarihi eser kurtarıldı. Eserler restorasyonun ardından tekrar kullanılacak.
Kültür şehri olan Hatay'da asrın felaketi ile birlikte pek çok tarihi bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. İşte o tarihi alanlardan çıkarılan eserler özel bir alanda toplanıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a önemli açıklamalarda bulundu.
Mustafa Masatlı'ın açıklamaları:
"Bugün 17 Ağustos. Başta 6 Şubat depremleri olmak üzere depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. 6 Şubat ve sonrası depremlerde ilimiz çok ciddi hasar aldı. Bununla beraber kültürel mirasımız da özellikle zarar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığının uhdesinde 260 binayı kapsayan yaklaşık 307 hektarlık kentsel sit alanı içerisinde bir çalışma yapıldı.
Buradaki tarihi eserlerden çıkan bütün tarihi objeleri burada ayrıştırma sahasında özel olarak bölümlüyoruz ve koruyoruz. Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile Habibi Neccar Camii, Ulu Camii, Rum Ortodoks Kilisesi dahil buralarda 55 nitelikli eserlerde kazılarla kurtarılma işlemi yapılmıştır. Burada Osmanlı Dönemi'na ait pek çok eser ve obje bulunmaktadır. Tüm işlemler büyük bir titizlikle yapılmaktadır.
Taşınan objeler özel bir ayrıştırmaya tutulmaktadır. Toplamda 260 eserin buraya taşınması planlanmaktadır. Diğer ağır hasarlı binalarında askıya alma, destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. Şehrimizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Buradaki objeler de bize yardımcı olacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay'da önemli çalışmalara başladı. 12 cami, 2 kilise, 1 geleneksel ev, 1 geleneksel mescit, 1 türbe ve 1 adet de hamam olmak üzere şu an itibarıyla 18 eserde restorasyon başladı. Yine aralarında cami, kilise ve han olmak üzere 6 tarihi eserin restorasyon çalışmalarına eylül ayında başlanacak."
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