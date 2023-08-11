İYİ Parti MHP’nin ittifak teklifine nasıl bir yanıt verecek? Hilmi Daşdemir A Haber’de yorumladı

Yaşanan bu gelişmeyi Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında yorumladı.

İYİ PARTİ'NİN ALGISI TUTMADI

İYİ Parti daha önce CHP ile yaptığı ittifakta yönünü şaşırmış durumdaydı. PKK desteğini görüyordu ama görmezden geliyordu. Burada "Anlaşmayı CHP yapıyor" diyerek yokmuş gibi sayıyordu. Ama bu algı tutmadı. İYİ Parti'de kurucu isimlerden çoğu da partiden ayrıldı.