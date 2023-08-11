İYİ Parti MHP'nin ittifak teklifine nasıl bir yanıt verecek? Hilmi Daşdemir A Haber'de yorumladı
Mlliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak çağrısı yaptı. Bu çağrı siyaset gündemine damga vururken yaşanan olayı Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında yorumladı. İYİ Parti'nin Millet İttifakı içinde yönünü şaşırmış olduğunu söylerken "Yerel seçimlere tek parti olarak girerlerse büyük sorun yaşar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve milletvekili seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de üst üste istifalar gelirken akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı.
"YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye çağrı yaptı. Bahçeli açıklamasında ''Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'' ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
İsmail Özdemir yaptığı paylaşımda "Cnn Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşulan gündemle ilgili Sayın @handefrt hanımefendiye, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin iletmiş oldukları mesaj aşağıdadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu gelişmeyi Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber ekranlarında yorumladı.
İYİ PARTİ'NİN ALGISI TUTMADI
İYİ Parti daha önce CHP ile yaptığı ittifakta yönünü şaşırmış durumdaydı. PKK desteğini görüyordu ama görmezden geliyordu. Burada "Anlaşmayı CHP yapıyor" diyerek yokmuş gibi sayıyordu. Ama bu algı tutmadı. İYİ Parti'de kurucu isimlerden çoğu da partiden ayrıldı.
DAVETE İCABET EDECEKLER Mİ?
İYİ Parti'de çözülmeye rakam kalmıştı ama Bahçeli'den bir davet geldi. İYİ Parti'nin ben bu davete icabet etmelerini beklemiyorum. Orada bazı isimlerin AK Parti ve MHP'ye geçme ihtimali olabilir.
"YEREL SEÇİMLERDE SORUN YAŞARLAR"
Yerel seçimlere tek parti olarak girerlerse büyük sorun yaşar. Parti için büyük risk var. Ülkücü olan isimlerin MHP'ye geçme ihtimali olabilir. İYİ Parti'nin oyları yüzde 6'ya kadar düştü. Parti ciddi anlamda bir sıkışmışlık içerisinde.
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