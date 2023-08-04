İstanbul’da kritik toplantı! Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan JP Morgan ile yatırımcı toplantısına katıldı

Bu fonlar hemen hemen her sektöre bütün dünyanın içinde yatırım yapıyorlar. Bunu sadece para piyasalarına gelecek bir sıcak para olarak görmemek lazım. Bu içeride doğrudan yatırıma da yönelebilecek fonlar.

Burada Türkiye'nin uyguladığı ekonomik modeli bundan sonraki öngörülen rakamları paylaşacaktır mutlaka Sayın Şimşek de.

Orta Vadeli Program ile ilgili de belki bugün sorular gelebilir yatırımcılardan onlarla ilgili de bilgi verebilir. Çıkıştı açıklama olur mu olmaz mı onu bekleyelim. Olursa biz de değerlendiririz. Önemli bir toplantı.