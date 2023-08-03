Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan JP Morgan’ın yatırımcı toplantısına katılacak

PARA POLİTİKASINDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER MESAJI

Diğer taraftan Erkan, 22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirmişti. Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar vermişti.



Birinci önceliğin, enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etmişti. Aynı zamanda,, döviz kurunu baskılama amaçlı "makro ihtiyati önlemler"in de kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı.

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