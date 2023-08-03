Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yarın yapılacak olan JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacağı öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.
Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.
Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.
Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.
Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.
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Diğer taraftan Erkan, 22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirmişti. Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar vermişti.
Birinci önceliğin, enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etmişti. Aynı zamanda,, döviz kurunu baskılama amaçlı "makro ihtiyati önlemler"in de kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı.
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