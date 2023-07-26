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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber'de Hakkari-Van “32 Virajlar Güzeldere Tüneli” açıklaması

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Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber’de Hakkari-Van “32 Virajlar Güzeldere Tüneli” açıklaması

Van-Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, yapımına başlanan Güzeldere Tüneli'nde ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber muhabiri Esra Arpa'ya detayları anlattı. Tünelin 3965 metre civarında olduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, “Bitirdiğimizde T1 tünelini ulaşıma açacağız. Ciddi rahatlama sağlayacaktır” dedi. Diğer yandan Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesindeki projelerde son durum ne? Ek uçak seferleri gelecek mi?" sorularına da yanıt verdi. İşte detaylar...

Hakkari-Van '32 Virajlar Güzeldere Tüneli'ndeki T1 tüneli hakkında detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, "Bu tünel Hakkari ile Yüksekova arasındaki bizim yol çalışmasının önemli bölümünden bir tanesidir. T1'de ışık göründü. Anlamı şu; artık tünelin bir tarafından girip diğer tarafından çıkabiliyorsunuz. İşin yüzde 70-80'i gerçekleşti diyebiliriz. Bütün teknik zorluklar bitti. Kazı destekleme bitti. Şimdi üst yapı ve asfalt ile ilgili çalışmalara geçilecektir. (Tünel) 3965 metre civarında… Bitirdiğimizde T1 tünelini ulaşıma açacağız. Ciddi rahatlama sağlayacaktır. Sonra da T2'yi hizmete alacağız. Bulunduğumuz yer Van-Hakkari arasında Güzeldere mevkiidir. Arkamızda tünelin girişi var. Bugün ışık görme merasimini yapmış olacağız. Bu gelinen nokta ciddi bir aşamadır. Gerçekten çok çok zorlu tünellerden bir tanesiydi. İçerisinde çok yoğun su vardı. Arkadaşlar suyu tahliye edebilmek için bir kayık yaptılar ve içinde dalgıç pompa ile birlikte suyu deplase ediyorlardı. Bugünlere geldik. Önemli bir aşamadır." dedi.

"EMNİYETLİ TRAFİK GEÇİŞİ OLACAK"

Hakkari bölgesinde devam eden 14 projeden 1 tanesi olan proje için Bakan Uraoğlu, "32 virajları tamamen kaldıracağız ve burada yaz kış emniyetli trafik geçişi sağlanacak." şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde yapılan çalışmalar için de konuşan Bakan Uraoğlu şunları kaydetti:

"Yüzyılın felaketi" gerçekleşti. Ulaştırama yapıları anlamında karayolları ve demiryolları anlamında hasaralar oldu. Mobil iletişimde sıkıntılar oldu. Acil olanları ilk etapta hallettik. Biraz zamana ihtiyacı olanlar var. Nurdağı viyadüklerinde ciddi hasarlar oluştu. Yapımlar devam ediyor."

"TRAFİĞİ AKSATACAK BİR DURUM YOK"

Hatay bölgesindeki havalimanını acil uçuşlar için açık tutuyoruz. Oranın komple yenilenmesi söz konusudur. 11 ilimizde karayolları sorumluluk almak üzere acil olanlara müdahale ettik. Trafiği aksatacak bir durum yoktur. Köy yolları ve belediyelerin yollarında destek vermek için çalışıyoruz. Ciddi bir aşamaya gelindi.

EK UÇAK SEFERLER TALEPLERİ

"Esasında çok güzel bir talep. Malum turizm sezonu iç ve dış turizmden dolayı bir yoğunluk var. Bazı ilavelerimiz oldu ama yeterli değil. THY ve diğer hava yolları ile konuşuyoruz. Buna da çözüm üretme gayreti içindeyiz"

Ulaştırma Bakanı: Ciddi rahatlama sağlayacak ULAŞTIRMA BAKANI: CİDDİ RAHATLAMA SAĞLAYACAK
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