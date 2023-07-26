Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber’de Hakkari-Van “32 Virajlar Güzeldere Tüneli” açıklaması

"TRAFİĞİ AKSATACAK BİR DURUM YOK"

Hatay bölgesindeki havalimanını acil uçuşlar için açık tutuyoruz. Oranın komple yenilenmesi söz konusudur. 11 ilimizde karayolları sorumluluk almak üzere acil olanlara müdahale ettik. Trafiği aksatacak bir durum yoktur. Köy yolları ve belediyelerin yollarında destek vermek için çalışıyoruz. Ciddi bir aşamaya gelindi.

EK UÇAK SEFERLER TALEPLERİ

"Esasında çok güzel bir talep. Malum turizm sezonu iç ve dış turizmden dolayı bir yoğunluk var. Bazı ilavelerimiz oldu ama yeterli değil. THY ve diğer hava yolları ile konuşuyoruz. Buna da çözüm üretme gayreti içindeyiz"