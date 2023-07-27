Körfez akıntısı çökecek mi? Dünyayı bekleyen büyük felaket

KÜÇÜK BUZUL ÇAĞI

Akıntılar yön değiştirebilir ya da daha kısa bir döngüye girebilir. Yani İzlanda'ya çıkamadan daha erken dönecek. Bu tabi Avrupa açısından çok ciddi sonuçları olan bir durum. İklim açısından büyük bir felaket. 2025'te olur mu? Bu tahmin bana birazcık fazla hızlı geldi. En son 12 bin sene önce buna benzer bir durum oluşmuş bu akıntı erken dönmüş ve o da Kuzey Yarım Küre'ye yaklaşık bin senelik küçük bir buzul çağı getirmiş. 6 ay içerinde karşımıza çıkabiliyor. Ama o zaman Afrika'nın üzerindeki dev bir buzul gölü patlayarak bir anda oluşan bir durumdu. Şu anda öyle bir durum yok.