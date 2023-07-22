Orman ekipleri yangınlara karşı teyakkuz halinde! 2 uçak hazır bekletiliyor
Orman ekipleri yangınlara karşı teyakkuz halinde. 2 uçak ve 1 helikopter İzmir Bölge Müdürlüğünün emrinde hazır bekletiliyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince önemli açıklamalarda bulundu.
A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu olan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince önemli açıklamalarda bulundu. Zafer Derince, "Maalesef bizim en zor günlerimiz. Ama bütün gücümüzle hizmete hazırız." dedi.
Zafer Derince'nin açıklamaları:
"Bizim yangınla ilgili 3 tane stratejimiz var. Önleme-etkin müdahale ve haber alma- rehabilitasyon. Önleme ile ilgili çalışmalarımız yangın öncesinde yapıldı. Bunlarla ilgili eğitimler yapıldı, ikazlar verildi ve halkı uyardık. Şu anda yangın organizasyonumuzun içerisinde gözetleme ve etkin müdahaleyle ilgileniyoruz.
Bizim İHA'larımız havada ve 24 saat gözetleme yapıyor. Yangın çıkabilecek saatler içerisinde sürekli olarak görev yapıyor. Eğer yangın varsa ve devam ediyorsa havada kalma saati uzuyor. Bununla beraber bölgede 66 tane gözetleme kulesi var. 17 tane termal kamera ile gözetleme yapıyoruz. Bunlarla ormanlarımızı 24 saat izleniyor. Herhangi bir duman görüldüğü anda bütün ekipler teyakkuz halinde ve hemen o noktaya yönlendiriliyor. Hemen müdahale başlıyor.
Şu anda Selçuk'ta bulunan 2 uçağımız hazırda bekliyor ve 3 ton su atabiliyorlar. Bunun içerisinde yangını geçiktirici kimyasal varç. En kısa sürede yangına müdahale edecek şekilde konumlanmış durumdalar. İhbar geldiği anda hemen 3 ton suyla kalkıp yangına müdahale ediyorlar.
Yangına müdahale süresi uzaklığa göre değişebiliyor ama bizim hedefimiz dumanı gördüğümüz anda hemen müdahaleye başlamak. Şu anda Türkiye genelinde 11 dakikalarda müdahale ediyoruz ama bizim hedefimiz bu süreyi daha da aşağı çekmek. Vatandaşlarımız bağını ve bahçesini kesinlikle ateşle temizlememeli. Şu anda sıcaklık fazla nem düşük ve rüzgarlı günler yaşıyoruz. Bu da bizi çok tedirgin ediyor.
Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz ateş yakmayınız, ateşle oynamayınız. En ufak bir duman gördüklerinde mutlaka ve mutlaka ihbarda bulunmaları gerekiyor. Bizim için bu çok önemli böylece biz hemen müdahale edebiliyoruz."
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