Orman ekipleri yangınlara karşı teyakkuz halinde! 2 uçak hazır bekletiliyor

Yangına müdahale süresi uzaklığa göre değişebiliyor ama bizim hedefimiz dumanı gördüğümüz anda hemen müdahaleye başlamak. Şu anda Türkiye genelinde 11 dakikalarda müdahale ediyoruz ama bizim hedefimiz bu süreyi daha da aşağı çekmek. Vatandaşlarımız bağını ve bahçesini kesinlikle ateşle temizlememeli. Şu anda sıcaklık fazla nem düşük ve rüzgarlı günler yaşıyoruz. Bu da bizi çok tedirgin ediyor.