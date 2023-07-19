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İstanbul’un meşhur caddesinde duvar çökme tehlikesi! Ölümle yan yana yürüyüş

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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İstanbul’un meşhur caddesinde duvar çökme tehlikesi! Ölümle yan yana yürüyüş

Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi ve Yıldız Park'ın etrafındaki duvarlar, her an çökme riskiyle karşı karşıya. Alınan tek önlem ise bakın ne oldu! İşte tüm detaylar...

Burası her gün binlerce kişinin geçtiği Çırağan Caddesi. Bir tarafı Yıldız Parkı, bir tarafı Ortaköy, bir tarafı ise Beşiktaş Meydanı.

İstanbul'un en merkezi noktalarından biri. Ancak insan ve araç trafiğinin böylesine yoğun olduğu bu bölgede bulunan duvarlar her an çökme riskiyle karşı karşıya.

Yüzlerce metre uzunluğundaki istinat duvarı çökme riski altında ancak alınan tek önlem tabela asmak. O tabela da vatandaşların görüş açısında değil.

Çökme riski bulunan duvarın altından her gün binlerce insan fark etmeden yürüyor. Yıldız Park'ın tarihi duvarları da kısmen çöktü. Vatandaşlar can kaybına yol açmaması için duvarlara karşı sadece tabela değil yeterli önlem alınmasını bekliyor.

Çırağan Caddesi daha önce de asırlık çınar ağaçlarının kesilmesiyle gündeme gelmişti. Bir gecede 39, iki yılda 112 tane asırlık çınar ağacı kanser olduğu iddiasıyla kesildi. Şimdi ise o kaldırımlarda ölüm riski var.

Vatandaşların A Haber muhabirlerine söyledikleri şöyle:

- Güçlendirmeleri lazım çok tehlikeli. Biz de hiç bakmadan gidiyoruz her an başımıza yıkılabilir

- Büyük sıkıntı. Yapılması gerekiyor, şart

- Tehlikeli, sakıncalı

İşte o bölgeden görüntüler

İşte o bölgeden görüntüler

İşte o bölgeden görüntüler

İşte o bölgeden görüntüler

İşte o bölgeden görüntüler

İşte o bölgeden görüntüler

Ölümle yan yana yürüyüş ÖLÜMLE YAN YANA YÜRÜYÜŞ

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