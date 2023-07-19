İstanbul’un meşhur caddesinde duvar çökme tehlikesi! Ölümle yan yana yürüyüş

Çırağan Caddesi daha önce de asırlık çınar ağaçlarının kesilmesiyle gündeme gelmişti. Bir gecede 39, iki yılda 112 tane asırlık çınar ağacı kanser olduğu iddiasıyla kesildi. Şimdi ise o kaldırımlarda ölüm riski var.