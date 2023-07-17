Yerinde dönüşüm için başvurular başladı! Bakan Özhaseki A Haber'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için yerinde dönüşüm projesini başlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular bugün başlıyor. Depremden etkilenen 11 ilde kendi ev ve iş yerlerini yapmak isteyenlere hibe ve faizsiz kredi verilecek.
Projeden yararlanmak isteyenler yapım ve dönüşüm ofislerinden bilgi alıp, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Mehmet Özhaseki'nin önce çıkan açıklamaları:
"Bu felakette yaklaşık olarak 850 bin bağımsız birim hasar gördü, yıkıldı. Yıkılanlar var onlar da hafriyat alanlarına doğru taşınıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız öncelikle hazine arazilerinde ve rezerv alanlarda sağlam ve güvenli konutlar yapmak. Diğer taraftan ise rezerv alan eksiği olan yerlerde de yerinde dönüşümü sağlamak. Her yer de rezerv alan bulunmuyor. Bazen de vatandaşımız kendi yaşadığı yerden ayrılmak istemiyor veya hatırasında kopmak istemiyor. Merkezden uzaklaşmak istemiyor. Oralarda eğer zemin müsaitse onları da yapılaşmaya açmak istiyoruz.
SIFIR TOLERANS
Bütün şehirlerimizde deprem bölgelerimizde mikro bölgeleme dediğimiz zemin etütlerimiz tamamıyla ortaya çıktı. Yapı yasağı olan yerler belli oldu. Yasak olmayan yerlerde vatandaş kendi evini yapmak istediğinde biz ona destek olmak istiyoruz. Evini bir an önce yapması içinde bir proje başlattık. Şu anda başladı ve yüzlerce müracaat var. Vatandaş kendi evini yerinde yapmak istiyor. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans var.
HİBE VE FAİZSİZ KREDİ
Burada brüt 100 metrekare için 1 milyon lira, bunun yarısı hibe yarısı kredi. 150 metrekare ve daha büyükler için ise 1 milyon 350 bin TL'ye kadar 500 bin lirası hibe geriye kalan kredi olacak. Biz bu şekilde vatandaşlara destek olacağız. Bu kredileri geri dönüşümü 2 yıl ödemesiz sonra da 10 yıl sıfır faiz olacak. Hiç faiz olmayacak. Neredeyse aylık 3 bin lira gibi çok cüzi bedeli vatandaşlar ödeyecek.
AMACIMIZ HAYATIN NORMALLEŞMESİ
Hesaplamalara bakıldığı zaman aslında söylediğimiz rakamın tamamını hibe gibi görebilirsiniz. Bizim amacımız buralarda hayatın normalleşmesidir. Ekonomik hayatı canlandırmak istiyoruz. Şehirlerimiz bir an önce eski neşesine kavuşsun istiyoruz. Onun için bu projeleri yapıyoruz. Aynı zamanda dükkan sahipleri için 250 bin TL'den başlayan hibe ve kredi miktarları belirledik. Bugün burada bu konular için çalışıyoruz. Hatay'da yeni konutlarımız için temel atma törenleri yapacağız.
YAPI DÖNÜŞÜM OFİSLERİ
Yıkımın yoğun olduğu yerlerde bu ofisleri açıyoruz ve hizmetler başladı. Yıkımın yoğun olduğu yerlerde mutlaka bir ofis olacak. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da 22 yerde ofisler hizmet vermeye başladı. Burada bakanlık ekipleri olduğu gibi aynı zamanda O ilin büyükşehir belediyesinden elemanlar aynı zamanda ilçe belediyesinden de görevli arkadaşlarımız olacak.
OFİSLER NASIL ÇALIŞACAK?
Bu ofiste görevli arkadaşlar ilk müracaatları alacaklar, kendilerine verilen projeleri kontrol edecekler. Burada onaylayıp ruhsat verecekler. Bu ofislerin takibinde bu inşaatlar yapılacak. Vatandaşlar eğer müteahhitlerle anlaşmak isterlerse buna göre TİP sözleşmeleri hazırlıyoruz. Vatandaş imzaladığı sözleşmeyi bilmeyebilir o yüzden bizim kontrolümüzde hazırlana Tip sözleşmeleri bu ofisler üzerinden vatandaşa ulaştıracağız. Vatandaş imzayı atıp kenara çekilerek işin bitmesini bekleyecek. Her aşamasında biz takipte olacağız. İnşaat yapıldıkça hak ediş karşılığı var vermeye devam edeceğiz. Kısa süre içerisinde şehirlerde bu yapım inşa işleri de daha hızlanacak."
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