Yerinde dönüşüm için başvurular başladı! Bakan Özhaseki A Haber’de

AMACIMIZ HAYATIN NORMALLEŞMESİ

Hesaplamalara bakıldığı zaman aslında söylediğimiz rakamın tamamını hibe gibi görebilirsiniz. Bizim amacımız buralarda hayatın normalleşmesidir. Ekonomik hayatı canlandırmak istiyoruz. Şehirlerimiz bir an önce eski neşesine kavuşsun istiyoruz. Onun için bu projeleri yapıyoruz. Aynı zamanda dükkan sahipleri için 250 bin TL'den başlayan hibe ve kredi miktarları belirledik. Bugün burada bu konular için çalışıyoruz. Hatay'da yeni konutlarımız için temel atma törenleri yapacağız.

YAPI DÖNÜŞÜM OFİSLERİ

Yıkımın yoğun olduğu yerlerde bu ofisleri açıyoruz ve hizmetler başladı. Yıkımın yoğun olduğu yerlerde mutlaka bir ofis olacak. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da 22 yerde ofisler hizmet vermeye başladı. Burada bakanlık ekipleri olduğu gibi aynı zamanda O ilin büyükşehir belediyesinden elemanlar aynı zamanda ilçe belediyesinden de görevli arkadaşlarımız olacak.