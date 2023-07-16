Boğulma vakasında ilk yardım nasıl olmalı? Kusturmak doğru hareket mi?
Boğulma vakalarında ilk yardım büyük önem taşıyor. Boğulma tehlikesi geçiren kişiye nasıl müdahale edilmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan ilk yardım eğitmeni Ayla Sarıoğlu verdi.
Hava sıcaklıklıları arttı. Sahiller ise serinlemek isteyenlerle doldu. Ancak bu durum bazılar için boğulma riskini de beraberinde getiriyor.
Serinlemek için suya giren vatandaşlarımız boğulma tehlikesi ile karşı karşıya geliyor. Hayatlarını kaybetmeye kadar giden olaylarda dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar var.
İlk yardım eğitmeni Ayla Sarıoğlu, "Boğulma tehlikesi yaşayan kişinin dikkat etmesi gereken sakin kalması ve kendisini su yüzeyinde tutması ve kollarını kaldırıp yardım istemesi." dedi.
Ayla Sarıoğlu boğulma tehlikesi yaşayan vakaya müdahalede dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Sarıoğlu, "Kusturmak yanlış, düz yatırmak da yanlış oturur pozisyon ya da yan yatar pozisyon olmalı." ifadelerini kullandı.
Boğulma vakalarında ilkyardım biliyor olmak son derece önemli çünkü kazazedenin hayatına mal olabilir. Hiçbir şey bilmiyorsak kazazedenin bilinci kapalıysa komo pozisyonuna getirip 112 acili aramamız gerekir.
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