MEMUR VE EMEKLİYE ZAM FORMÜLLERİ! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

En düşük memur maaşına seyyanen 5 bin TL zam yapılıp sonrasında yüzde 30 arttırılarak 22 bin TL'ye çıkarılabilir. Toplantıda 2. Formül daha çok gündeme geldi. Muhtemelen uygulanacak formül bu olacak. Diğer formül ise yüzde 86'lık bir artışla en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkarmak olacak. En düşük emekli maaşına da bin TL ile 2,5 TL arasında bir seyyanen zam düşünülüyor. Yani 8 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında bir artış olabilir."