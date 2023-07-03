MEMUR VE EMEKLİYE ZAM FORMÜLLERİ! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlarla yapılan bayramlaşma programında maaşlar konusunda verilen sözlerin tutulacağını ve gereken adımların atılacağının mesajını verdi. Peki emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Zam formülleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
Siyasete verilen Kurban Bayramı molası bitti. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Kabine'nin gündeminde Meclis'e gönderilecek torba yasa var. Yapılan çalışma ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin adımlar da atılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nın 2. günü teşkilatlarla yapılan bayramlaşma programında memur maaşlarına yönelik olarak verilen sözlerinin tutulacağını ve gereken adımların atılacağını ifade etti. Emekli maaşlarında da kademeli bir artış bekleniyor. Aynı zaman en düşük emekli maaşında bir yükselme söz konusu olacak.
Peki MEMUR VE EMEKLİYE ZAM FORMÜLLERİ neler? Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye kademeli artış gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Faruk Erdem'in canlı yayında anlattıkları:
"Bilindiği gibi enflasyon ayın 3'ün açıklanıyordu ancak tatil dolayısıyla veriler geç geldiği için ayın 5'in açıklanacak. Çarşamba günü rakamları öğreneceğiz. Tabi bunun öncesinde yapılacak zamlar için bir yasa gerekiyor. Torba yasa hazırlığı var ve bunu bir süredir konuşuyoruz.
Çalışma Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanvekili ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları bayramdan önce bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda aslında bu torba yasaya girecek formüller üzerinde çalışıldı. Burada bir karar verildi ve bakana iletildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bugün Kabine'ye sunum yapacak.
Toplantıda üzerinde çalışan formüllerden birisi… Yani öncelikli olarak torba yasada 22 bin TL'lik memur maaşı olacak. Burada "En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkartılmıştır" ibaresi olacak. Nasıl çıkartılacağını konusu yönetmeliklerle ve genelgelerle belirlenecek. Formüllerden biri en düşük memur maaşı olan 11 bin 800 TL'ye 10 bin 200 TL eklenerek 22 bin TL'ye çıkarılacak.
En düşük memur maaşına seyyanen 5 bin TL zam yapılıp sonrasında yüzde 30 arttırılarak 22 bin TL'ye çıkarılabilir. Toplantıda 2. Formül daha çok gündeme geldi. Muhtemelen uygulanacak formül bu olacak. Diğer formül ise yüzde 86'lık bir artışla en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkarmak olacak. En düşük emekli maaşına da bin TL ile 2,5 TL arasında bir seyyanen zam düşünülüyor. Yani 8 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında bir artış olabilir."
ZAMLAR İÇİN KRİTİK TOPLANTI! İŞTE FORMÜLLER…
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
* 1.formül: 11.800+ 10.200= 22.000 TL
* 2.formül: 11.800 +5.000 = 16.800 X % 30 = 22.000 TL
* 3. Formül: 11.800 X % 86 = 22.000
SSK VE BAĞ-KUR KADEMELİ ARTIŞ
MAAŞ ARTIŞ ORANI
7.500-10.000 TL % 45
10.001-15.000 TL % 40
15.001-20.000 TL % 35
20.001 ve üzeri % 30
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Mevcut maaş: 7.901 TL
Yüzde 86 artış ile : 14.695 TL
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