Kiracı ve ev sahibi hakları neler?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BANKA HESAPLARINI KAPATIYORLAR

Erdem, "Adliyeler kilitlenmiş herkes tahliye davası açmaya başlamış. Çok fazla dosya birikiyor. 1 yıl sonraya gün veriliyor. Dolayısıyla bu iş arabulucuda çözülecek ama o da Eylül de başlayacak. Bazı ev sahipleri banka hesaplarını kapatıyor yatıramadığın için kiramı yatırmadı diyor. Bu durumda PTT yoluyla kiraya yollama yöntemi var. İki mahkemeye başvuruyorsunuz mahkeme bir hesap numaraası belirliyor ve onun adına açılan hesaba yatırılıyor." ifadelerini kullandı.