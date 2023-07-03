Kiracı ve ev sahibi hakları neler?
Ekonomi gündeminde hangi başlıklar var? Kiracı ve ev sahibi hakları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Adliyeler kilitlenmiş herkes tahliye davası açmaya başlamış." ifadelerini kullandı.
Kiralar, aidatlar, kiracı hakları, ev sahibi hakları herkesi ilgilendiriyor. Sorunlar hala devam ediyor. 1 Temmuz 2024'e kadar yüzde 25'den fazla artış yapılamayacak.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
BANKA HESAPLARINI KAPATIYORLAR
Erdem, "Adliyeler kilitlenmiş herkes tahliye davası açmaya başlamış. Çok fazla dosya birikiyor. 1 yıl sonraya gün veriliyor. Dolayısıyla bu iş arabulucuda çözülecek ama o da Eylül de başlayacak. Bazı ev sahipleri banka hesaplarını kapatıyor yatıramadığın için kiramı yatırmadı diyor. Bu durumda PTT yoluyla kiraya yollama yöntemi var. İki mahkemeye başvuruyorsunuz mahkeme bir hesap numaraası belirliyor ve onun adına açılan hesaba yatırılıyor." ifadelerini kullandı.
KİRACININ HAKLARI
*1 TEMMUZ 2024'E KADAR YÜZDE 25'DEN FAZLA ARTIŞ YAPILAMAZ
*EŞYALI EVLERDE DE AYNI KURAL GEÇERLİ
*FATURA ARTIŞLARI İÇİN UZLAŞI GEREKİYOR
*EV SAHİBİ BANKA HESABINI KAPATAMAZ
*KAPATIRSA KİRACI PTT VASITASIYLA ÖDEME YAPABİLİR
*TADİLAT GEREKÇESİYLE KİRACI ÇIKARILAMAZ
*TADİLAT SONRASI TEKRAR AYNI KİRACI OTURUR
*BAŞKASINA KİRAYA VERİRSE 1 YILLIK TAZMİNAT ÖDER
*SÖZLEŞME 1 YILLIKTIR, ARA ZAM YAPILAMAZ
*SÖZLEŞME BİTİNCE ÇIKARTAMAZ
EV SAHİBİNİN HAKLARI
*5 YIL DOLMUŞSA EMSAL KİRA BEDELİ İSTEYEBİLİR
*10 YILIN SONUNDA TAHLİYE İSTEYEBİLİR
*KİRACI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEZSE TAHLİYE İSTEYEBİLİR
*EVİNİ SATMAK İSTERSE KİRACI EVİ GÖSTERMEK ZORUNDA
*KENDİSİ YADA YAKINLARI OTURACAKSA TAHLİYE İSTEYEBİLİR
*BUNUN İÇİN DAVA AÇAR VE 3 YIL KİRAYA VEREMEZ
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