Kahramanlar vatan nöbetinde! Mehmetçik bayramda da görev başında

Uzman çavuş Alihan Bıyık:

"Yaklaşık olarak 1 yıldır burada görev yapıyorum. 7/24 esasına göre görevimizin başımızdayız. Evliyim ve 3 yaşına bir çocuğum var. Eşimi ve çocuklarımı en son 3 ay önce gördüm. Ben şu anda onların yanlarında değilim ama üzülmesinler vatanda nöbetindeyiz ve elbet bir gün kavuşacağız."