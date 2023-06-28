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Kahramanlar vatan nöbetinde! Mehmetçik bayramda da görev başında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Kahramanlar vatan nöbetinde! Mehmetçik bayramda da görev başında

Kahramanlar bayramda da vatan nöbetinde. A Haber Diyarbakır Tapantepe Üs Bölgesine gitti. Nöbetteki askerler bayramlaştı. O anlara A Haber olarak tanıklık etti detayları Sinan Yılmaz aktardı.

Terör ve teröristle mücadele gerek yurt içinde gerek yurt dışında aralıksız devam ediyor. A Haber Diyarbakır Lice ilçesinde bulunan Tapantepe Üs Bölgesine gitti. Bölgede operasyonlar devam ediyor komanda birlikleri Kurban Bayramı'nda arazide PKK avında.

Tapantepe Üs Bölgesi bir zamanlar terör ile anılıyordu. Üs komutanı Yüzbaşı Selim Oğul nöbet kulesinde denetimler yaptı ve askerlerle bayramlaştı. A Haber'e açıklamalarda bulunan Selim Oğul, "Üs bölgemiz 5 Aralık 2022 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından Jandarma Komutanlığına devredilmiş olup hala Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından tutulmaktadır." dedi.

Selim Oğul'un öne çıkan sözleri:ü

"Üs bölgemizin amacı burada bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini engellemek. Operasyonlarda taktik komuta yeri olarak faaliyet icra etmekteyiz. Biz burada her türlü şartta ve koşulda görevimizi sürdürüyoruz.

Öncelikle şehit ve gazi ailelerinin vatan için fedakarca görev yapan kahraman silah arkadaşlarımın güvenlik korucularımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."

Uzman çavuş Alihan Bıyık:

"Yaklaşık olarak 1 yıldır burada görev yapıyorum. 7/24 esasına göre görevimizin başımızdayız. Evliyim ve 3 yaşına bir çocuğum var. Eşimi ve çocuklarımı en son 3 ay önce gördüm. Ben şu anda onların yanlarında değilim ama üzülmesinler vatanda nöbetindeyiz ve elbet bir gün kavuşacağız."

Ailesine özlemini dile getiren uzman çavuş Alihan Bıyık'a komutanları bir sürpriz hazırladı ve eşi ile çocuğunu üs bölgesine getirdi. Ailenin 3 ay sonra kavuşması A Haber kameralarına yansıdı. Kahraman askerimizin eşi, "Burada olduğumu için ve eşime kavuştuğum için çok mutluyum. Komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kahramanlar vatan nöbetinde! KAHRAMANLAR VATAN NÖBETİNDE!
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