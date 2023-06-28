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İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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İstanbul Valisi Davut Gül A Haber’de!

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Davut Gül, bayram namazı sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gül, "İstanbul’un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok" ifadelerini kullandı ve "İstanbul’da yaşam daha kaliteli hale gelecek." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bayram namazı sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Gül'ün açıklamalarından derlenenler:

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün Ayasofya'da hemşerilerimiz ile bayramlaştık. Şimdi de tarihi yarım adada sizlerle birlikte geziyoruz. İstanbullular hem yazın gelmesiyle birlikte hem de bayram dolayısıyla memleketlerine gittiler, tatil beldelerine gittiler. İstanbul'da da çok sayıda yabancı turistimiz var. İstanbul bu sene turizmde rekor kıracak. Muhtemelen 2019'dan daha fazla turist ziyaretçi misafir edecek.

BAYRAM TEDBİRLERİ

Bütün tedbirler alındı hiçbir aksilik olmadı. İnşallah 9 günü de kazasız belasız atlatacağız.

"İSTANBULLULARLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

İstanbul'da görev yapmak bizim için şeref burası her anlamda önemli bir yer. Biz de inşallah yüzümüzün akıyla bu şehre hizmet ederiz. Bunu yaparken de bütün İstanbullularla birlikte yapacağız.

"ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK"

İstanbul'un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok inşallah belli bir takvim içerisinde bu sorunlar bazıları kısa vadede bazıları orta vadede bazıları uzun vadede çözülebilecek durumda. Valilik olarak belki birçoğunu biz çözmeyeceğiz ama sonuç itibariyle hükümet politikalarının uygulandığını görüyoruz. Her bir bakanlık sorununu çözecek. Trafik başta olmak üzere bu sorunlar çözüldüğünde İstanbullunun hayatı daha da kolaylaşacak. İstanbul'da yaşam daha kaliteli hale gelecek.

İSTANBULLULARA HAYATİ UYARI

Trafiğe özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz. İstanbul'a dönerken trafik kurallarına uyarlarsa kendileri için devletimiz için milletimiz için trafiğe dikkat.

İstanbul Valisi Davut Gül’den A Haber’e özel açıklamalar İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

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