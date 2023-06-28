İstanbul Valisi Davut Gül A Haber’de!

"İSTANBULLULARLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

İstanbul'da görev yapmak bizim için şeref burası her anlamda önemli bir yer. Biz de inşallah yüzümüzün akıyla bu şehre hizmet ederiz. Bunu yaparken de bütün İstanbullularla birlikte yapacağız.

"ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK"

İstanbul'un çözülemeyecek hiçbir sorunu yok inşallah belli bir takvim içerisinde bu sorunlar bazıları kısa vadede bazıları orta vadede bazıları uzun vadede çözülebilecek durumda. Valilik olarak belki birçoğunu biz çözmeyeceğiz ama sonuç itibariyle hükümet politikalarının uygulandığını görüyoruz. Her bir bakanlık sorununu çözecek. Trafik başta olmak üzere bu sorunlar çözüldüğünde İstanbullunun hayatı daha da kolaylaşacak. İstanbul'da yaşam daha kaliteli hale gelecek.

İSTANBULLULARA HAYATİ UYARI



Trafiğe özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz. İstanbul'a dönerken trafik kurallarına uyarlarsa kendileri için devletimiz için milletimiz için trafiğe dikkat.