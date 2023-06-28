Bayramda çalışanın ücret hakları neler? Bayram mesaisi çift gün hesaplanacak

Ekonomide çarkların dönmeye devam etmesi için sağlık, güvenlik, gıda, perakende ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteren işçilerin tatil demeden çalışması gerekiyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ve idari izinli günler dahil bazı işçiler çalışmaya devam edecek. Yasalar bu fedakarlığa karşı işçilere önemli haklar tanıyor. Bunlardan ilk akla geleni bayram mesaisi. Peki bayramda çalışanın ücret hakları neler? Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

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